常常頭暈是低血糖？８族群注意４重點，嚴重恐致命！

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪暐傑醫師表示，低血糖一般定義在血糖低於70mg/dL即符合，血糖是身體各組織、器官、肌肉等重要的能量來源，當血糖過低，整組身體機能都會受到影響，患者自律神經反射會強化，將會視個人出現一系列相關症狀，最常見的如全身無力、冒冷汗、心悸、發抖、頭暈、呼吸困難等，是身體發出的警訊，此時便需要補充糖份，若持續降低，如低至30md/dL時，將可能進入昏迷、神經系統停擺、嚴重甚至死亡，是個危險的急症。
值得注意的是，經常性低血糖者，自律神經反應能力會越來越差、越來越不敏感。舉例來說，若起初血糖低於55mg/dL出現相關症狀，又持續沒有妥善監控血糖，讓低血糖的情況一再發生，日後會讓身體產生警訊的血糖值將可能在更低的情況下才會出現症狀，這意味著警訊越來越晚出現，可補救的時間也會越來越短，直接昏迷、死亡的風險也會逐漸上升，不可大意。
低血糖風險及危險族群，用藥者留意避免「警鈴關閉」。
洪暐傑醫師指出，低血糖的好發族群主要為正接受治療的糖尿病患者，部分糖尿病藥物會較容易引起低血糖，建議民眾在取藥時可多與醫師確認、討論。除此之外，長時間熱量過低者也會容易出現低血糖，例如不當減重者或年長、罹癌等因素食慾不佳，常常有一餐沒一餐的族群，都在風險名單當中，需多加留意。而空腹運動、運動過度者會大量消耗血糖，也可能出現低血糖。
除了留意風險族群，也需注意危險族群，例如前述一再發生低血糖患者日久不易發現警訊，而身體反應不靈敏的長輩也會較容易無所察覺。另外，獨居者因日常無人照應，在出現低血糖時也會較為危險，這點也需特別小心，特別是許多醫療知識相較匱乏、行動不便、年長等族群。
除此之外，若有服用ß阻斷劑藥物也得留意，這類藥物會降低自律神經反應，是相當常見的藥物，如年長者心律不整需控制心律，或是有時使用於控制血壓，都常見開立此藥。而正如前述提到，低血糖症狀主要出自於自律神經，自律神經阻斷症狀便會不明顯，有如「警鈴關閉」，當低血糖發生時便不容易發現，危及生命風險也就會上升。因此風險族群，若有使用其他藥物，建議確認自己是否也正使用此藥物。
防低血糖致命，風險族群留意４重點。
洪暐傑醫師提醒，低血糖風險族群平時保養，除了注意飲食營養均衡、妥善控制血糖，也需多留意避免高強度運動，建議運動以中高強度為原則進行，簡單而言就是會稍喘、但不至於無法好好講話的運動。
日常身邊也應備著糖果、血糖劑、血糖機等，以利症狀出現時測量了解，在確認為低血糖時應快補充糖份，血糖在45~70mg/dL時先補充15克的糖，小於45mg/dL補充30克，補完15分鐘後觀察是否回到70mg/dL以上，若沒有就再補一次，至少回到70mg/dL。而若血糖遲遲沒有回升或症狀持續，又或者不確定是否為低血糖，此情況也可能代表著有其他健康問題正在發生，建議撥打119請求協助，盡速就醫，但避免行車以免發生危險。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。