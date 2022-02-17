COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

面試官問「憑什麼用妳」？女機智神回錄取：這招實在聰明

▲我們在求職時，總知道面試是錄取與否的重要關鍵之一，但往往面臨面試官突如其來的提問，反應不過來就常常直接收到無聲卡。(圖／擷取自pexels）
▲我們在求職時，總知道面試是錄取與否的重要關鍵之一，但往往面臨面試官突如其來的提問，反應不過來就常常直接收到無聲卡。(圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 14:38:46

我們在求職時，總知道面試是錄取與否的重要關鍵之一，但往往面臨面試官突如其來的提問，反應不過來就常常直接收到無聲卡。就有網友分享自己去面試的時候，遭面試官提問「那你覺得我們憑什麼用你？」沒想到他一瞬間機智神回，讓他成功錄取，貼文引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「畢業休息一段時間後，家人開始催促我去找工作，終於有了面試機會，然後每次到最後面試人員都會問說『你有什麼理由讓我們錄取你？』每次面試這麼多次都很認真回答，這次想說是跟行銷工作相關，就想說用特別的一點的，反正也沒太大期待，畢竟我的專業也不是行銷」。

▲一位網友分享身邊友人面試工作時，對方卻要求到職後要簽署「三年內不結婚」合約。（示意圖／擷取自pexels）
▲網友分享自己的面試經驗，當被問到「憑什麼用你」時，靠機智神回錄取，引發討論。（示意圖／擷取自pexels）
結果我就回應「我不煙不酒不吃下午茶，所以不用抽煙的時間，我沒結婚沒對象，剛畢業想以事業為重，5年內不打算結婚，有家族事業但哥哥繼承，所以沒有繼承壓力，生理期來不會痛，所以幾乎不會請生理假，不常出國所以不會有4天以上的假期，不喜歡說閒話，寧可花時間追劇，省了這麼多時間，就算辦事效率差，這些時間夠補了，雖然搞笑，但我很認真，謝謝」沒想到最後一個禮拜後我真的錄取了，真的是蠻意外的.....。

貼文一出，網友紛紛回應「雖然回覆搞笑，但是真的踩到一堆公司的痛點，難怪錄取」、「耐操的新鮮肝，完全無負擔又肯負責，當然錄取妳」、「我也是新鮮人找工作，一直在碰壁，謝謝妳的分享」、「我覺得你說的內容很棒，雖然是搞笑成分多，但是是有邏輯的，而且令人印象深刻」、「雖然搞笑但句句屬實，讓人更有印象，是面試很大關鍵」、「有印象比制式化回答更重要！這招很聰明」、「幽默應答真的是不錯」。

而原PO事後也補充，透露自己最後並沒有前往該公司就職，只不過只想告訴大家，面試時候只要保持平常心，每一次面試都要當作是最後一次機會，不要讓人感覺無知，也不要讓人感覺很自傲，這樣可以把被動化為主動，面試成功機率也會上升。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀