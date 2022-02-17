面試官問「憑什麼用妳」？女機智神回錄取：這招實在聰明

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結果我就回應「我不煙不酒不吃下午茶，所以不用抽煙的時間，我沒結婚沒對象，剛畢業想以事業為重，5年內不打算結婚，有家族事業但哥哥繼承，所以沒有繼承壓力，生理期來不會痛，所以幾乎不會請生理假，不常出國所以不會有4天以上的假期，不喜歡說閒話，寧可花時間追劇，省了這麼多時間，就算辦事效率差，這些時間夠補了，雖然搞笑，但我很認真，謝謝」沒想到最後一個禮拜後我真的錄取了，真的是蠻意外的.....。
貼文一出，網友紛紛回應「雖然回覆搞笑，但是真的踩到一堆公司的痛點，難怪錄取」、「耐操的新鮮肝，完全無負擔又肯負責，當然錄取妳」、「我也是新鮮人找工作，一直在碰壁，謝謝妳的分享」、「我覺得你說的內容很棒，雖然是搞笑成分多，但是是有邏輯的，而且令人印象深刻」、「雖然搞笑但句句屬實，讓人更有印象，是面試很大關鍵」、「有印象比制式化回答更重要！這招很聰明」、「幽默應答真的是不錯」。
而原PO事後也補充，透露自己最後並沒有前往該公司就職，只不過只想告訴大家，面試時候只要保持平常心，每一次面試都要當作是最後一次機會，不要讓人感覺無知，也不要讓人感覺很自傲，這樣可以把被動化為主動，面試成功機率也會上升。（編輯：張嘉哲）