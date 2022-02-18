徐若瑄換上帥氣男生頭　備戰演唱會

「不敗女神」Vivian徐若瑄即將在5月7日首次站上台北小巨蛋舞台，舉行「徐若瑄VIVILAND 巡迴演唱會」，門票將於2月19日中午12點於KKTIX售票系統開賣，她坦承：「現在的心情就好像剛出道時，第一次要站上舞台的那種緊張感！」不過已有超過30位演藝圈的好朋友都透過日前發起的「VIVILAND濾鏡」對她信心喊話，都表示十分期待她能站上小巨蛋的舞台，並紛紛點歌，從少女隊時期的〈我的心現在要去旅行〉到黑色餅乾的〈鬥志〉，以及個人代表作的〈不敗的戀人〉〈敬女人〉〈狠狠愛〉〈沒有說〉到唯一的閩南語創作歌曲〈別人的〉等，都有人指名說好想聽，讓演唱會的「V總監」大呼苦惱，光是開演唱會曲目就是一場內心情感大作戰，非常難取捨，忍不住大喊：「真的出道太久，歌太多了！」但她保證她會盡一切可能滿足等待她開唱已久粉絲的需求，讓大家在VIVILAND中可以玩得開心、聽得過癮！
娛樂中心/綜合報導
2022-02-18 01:00:00
橫跨唱片/電影/電視三棲的Vivian徐若瑄在演藝圈人緣極佳，日前發起「VIVILAND濾鏡」活動，已有超過30位藝人朋友透過濾鏡為她加油打氣，包括歌手哈林、彭佳慧、林俊傑、王心凌、李玖哲、韋禮安、戴愛玲、艾怡良、畢書盡、許書豪、911的春風、熊仔、閻奕格、黃宣、蔡佩軒、GJ蔣卓嘉、Shawn尚融等，和演員賈靜雯、林心如、何潤東、謝盈萱、楊祐寧、天心、六月、宋芸樺、楊一展、書偉、小薰、吳子霏、辛樂兒等，以及主持人黃子佼+孟耿如、名媛蔡依珊和Youtuber那那大師等人，讓Vivian感受到溫暖的友情，直呼太感謝！且每位好友都不忘點歌，希望她在演唱會上演唱，讓她大呼：「安排曲目真的太難了！出道太久了，每首歌都是不同時期的作品，都陪伴粉絲度過人生一段時期，都有不同的感情！不過我和製作團隊會想出辦法來解決這個問題，希望在VIVILAND中能唱到大家想聽的歌曲。」
演唱會的同名全新單曲〈VIVILAND〉一推出，好評不斷，尤其連換三套絕美造型的MV，更讓粉絲大呼「太美了」，更加期待演唱會！而〈VIVILAND〉歌詞中暗藏7+1首歌名，更讓粉絲找得開心，表示一看到歌詞就湧現當時追著Vivian活動、與Vivian互動的回憶，對於Vivian的貼心安排很感動，留言表示：「除了〈VIVILAND〉，希望這些歌也都能在演唱會上聽到！」而7首歌正是〈面具〉〈好眼淚壞眼淚〉〈不敗的戀人〉〈狠狠愛〉〈假扮的天使〉〈再見錯的人〉和〈不愛了〉，以及黑色餅乾時期的〈Bye Bye〉，都是Vivian不同時期的經典歌曲，這些歌曲串連起她和粉絲之間的獨特連結，也代表著在這個世代的成長過程中，每個人心中都有一首徐若瑄，就如同Vivian說：「這場演唱會，不只是音樂和演出，我唱的更是我的和觀眾的人生過程！」
為了演唱會上要展現Vivian最具代表性的「鋼鐵精神」，在視覺上，她特別化身「鋼鐵V」，穿上上半身配搭個性大V字的火紅鋼鐵V禮服，並有別於〈VIVILAND〉MV的長髮造型，改搭配中性風格的俐落短髮，以男性髮型搭配女性禮服，整體造型既帥氣又亮麗、力與美兼具，展現出Vivian最獨特的溫柔與堅毅共融的鋼鐵V精神！為了備戰演唱會，她的鋼鐵精神展露無遺，現在除了持之以恆的體力鍜練和天天練歌、練吉他，擔任演唱會「V總監」的她一周有四天都在視訊會議上，和在台北的團隊討論著所有演唱會的音樂、舞蹈、服裝和各種情況，她笑說：「其實我有點像行政人員，管得很寬！」再忙錄都以笑容面對，希望在這場極具意義的演唱會上能有最完美的呈現。（編輯：薛羽彤）