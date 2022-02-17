特企／寶島眼鏡「極EXTREME」 打造最懂台灣人舒適視野
最瞭解台灣人的寶島眼鏡，累積了40年數據，分析千萬筆使用者調查，發現眼鏡族時常有眼鏡太重而導致不舒服、眼鏡滑落、鼻壓以及適戴性等問題，因此寶島眼鏡為了消除人們的配戴負擔，針對以上眼鏡族常見困擾，設計出「四大舒適系統」，打造出最適合台灣人的「極EXTREME」極·舒適系列眼鏡!
「極EXTREME極·舒適」系列眼鏡，四大舒適系統，讓你無負擔地享受配戴體驗。輕量系統：眼鏡採用「醫療級」β鈦金屬，使眼鏡重量相當於一枚銅板，且不易腐蝕、過敏特性，降低配戴負擔。
平衡系統：眼鏡搭載配重設計，讓你在低頭滑手機時，眼鏡也不易滑落。
緩衝系統：眼鏡擁有氣墊式透氣鼻墊，長時間配戴不會有壓痕、紅鼻子，減輕鼻樑壓力!
貼合系統：分析千萬筆使用者數據，計算出鏡框8°－12°的傾角設計，最符合台灣人臉型，且能使視野更清晰舒適。
「極EXTREME」極·舒適系列眼鏡，讓眼鏡族不再有紅鼻子、推眼鏡等等配戴負擔，使日常不再受限於眼鏡的困擾。重點不只戴起來舒適，買起來也舒服，即日起「極EXTREME」極·舒適系列眼鏡，多樣款式，任你選擇，配到好1980元起，消費滿$2,500還送葉黃素！馬上前往寶島眼鏡門市，戴上最舒適、最適合台灣人的眼鏡吧！