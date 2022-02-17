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賣iPhone13 Pro免3萬！旗艦機皇促銷戰大戰開打

▲傑昇推出同樂會活動，i13再折3210元，AirPods第三代獨家搶購價5490元。（圖／傑昇通信提供）
▲傑昇推出同樂會活動，i13再折3210元，AirPods第三代獨家搶購價5490元。（圖／傑昇通信提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-17 16:17:12

強強滾的農曆春節結束，新春一開工，品牌手機大戰也跟著開打，舉凡三星、OPPO、vivo、realme紛紛發表新機，通訊連鎖門市傑昇通訊趁勢舉辦活動，20日前至全台門市購買iPhone 13 Pro Max（256GB）最高享3910元折扣，還有OPPO、三星手機及平板、AirPods第三代等多款人氣3C商品，分別祭出破盤價！。

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傑昇通信表示，新機一波波開賣，不讓安卓新機專美於前，推出iPhone 13系列優惠，只要消費者購買熱銷單機iPhone 13（256GB），原價2萬9400元，活動期間降價至2萬6190元，直降3210元，殺價相當有感；買iPhone 13 Pro（128GB）結帳金額免3萬，現賺2910元最划算；旗艦機iPhone 13 Pro Max（256GB），特殺3910元折扣，破盤價3萬6490元就能帶回家。

新機S22系列上市的三星，此時買前一代高單價的旗艦機型也很划算！傑昇通信指出，像是口碑最好的Galaxy Note20 Ultra特惠2萬7190元，最高現省1萬6710元，另一款賣爆的中階5G手機Galaxy A52s（6GB/128GB）只要9790元；此外，有手機界單眼的S22旗艦系列，15日一開放預購變登記額滿，令人驚呼連連，至28日前來傑昇通信門市預購S22及S22+，除了享有9070元的原廠登錄禮，再加碼送配件購物金1千元，總價值破萬元！

傑昇通信補充，擁有強大AI美顏技術、獨家Reno Glow晶鑽工藝、拍照錄影美到不容忽視的OPPO Reno6，還搭載65W SuperVOOC 2.0超級閃充，及內建4300mAh電池，活動期間下殺69折，折後賣1萬1790元，現省5200元；而換新設計的AirPods第三代，外型融合了AirPods Pro，且不光是耳機本身防水，配套的充電盒也有同樣IPX4 防水等級，稍有雨水、汗水沾濕，抹乾淨即可，來全台傑生門市購買享有獨家搶購價5490元。

傑昇通信最後說道，有影音娛樂千元平板之稱的三星Galaxy Tab A8 Wi-Fi，配置10.5吋大螢幕，後置800 萬畫素主鏡頭，前相機採500萬畫素鏡頭，搭配橫向置中設計，視訊通話時雙眼也能自然直視螢幕，續航部分備有7,040mAh大電量，支援15W閃電快充，擁有長時間的續航表現，則是用6390元即可輕鬆換新機。

▲傑昇通信同樂會優惠機型。（表／傑昇通信彙整）
▲傑昇通信同樂會優惠機型。（表／傑昇通信彙整）

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