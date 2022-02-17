賣iPhone13 Pro免3萬！旗艦機皇促銷戰大戰開打

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新機S22系列上市的三星，此時買前一代高單價的旗艦機型也很划算！傑昇通信指出，像是口碑最好的Galaxy Note20 Ultra特惠2萬7190元，最高現省1萬6710元，另一款賣爆的中階5G手機Galaxy A52s（6GB/128GB）只要9790元；此外，有手機界單眼的S22旗艦系列，15日一開放預購變登記額滿，令人驚呼連連，至28日前來傑昇通信門市預購S22及S22+，除了享有9070元的原廠登錄禮，再加碼送配件購物金1千元，總價值破萬元！
傑昇通信補充，擁有強大AI美顏技術、獨家Reno Glow晶鑽工藝、拍照錄影美到不容忽視的OPPO Reno6，還搭載65W SuperVOOC 2.0超級閃充，及內建4300mAh電池，活動期間下殺69折，折後賣1萬1790元，現省5200元；而換新設計的AirPods第三代，外型融合了AirPods Pro，且不光是耳機本身防水，配套的充電盒也有同樣IPX4 防水等級，稍有雨水、汗水沾濕，抹乾淨即可，來全台傑生門市購買享有獨家搶購價5490元。
傑昇通信最後說道，有影音娛樂千元平板之稱的三星Galaxy Tab A8 Wi-Fi，配置10.5吋大螢幕，後置800 萬畫素主鏡頭，前相機採500萬畫素鏡頭，搭配橫向置中設計，視訊通話時雙眼也能自然直視螢幕，續航部分備有7,040mAh大電量，支援15W閃電快充，擁有長時間的續航表現，則是用6390元即可輕鬆換新機。