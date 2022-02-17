周冠威不怕「被消失」 《時代革命》紀錄香港人的勇氣
勇奪第58屆金馬獎最佳紀錄片暨2021金馬影展觀眾票選獎冠軍的紀錄片《時代革命》，完整呈現2019年香港反《逃犯條例修訂草案》抗爭運動始末，導演周冠威在拍攝過程中，深刻感受到香港人的勇氣，決定拿出電影人的骨氣與熱情，獨自擔起恐遭政治打壓或「被消失」的風險，也要完成這部作品。作品完成後，雖然陸續在坎城影展、日本TOKYO FILMeX、阿姆斯特丹紀錄片影展放映，但目前也僅只有台灣將正式在電影院公開正規上映，他表示：「我唯一能幫助手足的，就是繼續做一個手持攝影機的人。」並直言：「今日的香港，仍讓我感到驕傲！」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-17 17:19:56
《時代革命》紀錄香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚。電影為保護工作人員，所有人都採「匿名處理」，僅有導演周冠威無懼掛名，但他坦言自己過去跟普遍香港人一樣，並不是特別關心政治議題，之所以願意投入拍攝《時代革命》，完全是受抗爭者的勇氣所感召。周冠威並回憶起兒時的香港，帶著緬懷的笑容說：「還記得1997年7月1日香港回歸，那天我還在追女生，那晚約她出來看煙火，過馬路的時候還牽住她的手，是我人生第一次牽女生的手，我那時根本不留心任何關於政治的事情。」
從1997年走到今日，歷經25年光陰，周冠威表示：「現在的香港，所有事情都政治化了，舉例喝水、買菜，出入任何地方或消費，都看見中國製造。」即便香港已經不可同日而語，依舊有讓他驕傲與喜愛的地方。周冠威在2019年反《逃犯條例修訂草案》抗爭運動中，看見港人互相扶持，願意為更高的價值付出生命，願意為陌生人犧牲自己，以及無論多危險，也要拚命的精神。他回憶「理大圍城」那天，看見眾多香港市民想盡辦法，營救受困校園的學生，讓他感動地表示：「那個當下，我看到香港人對陌生人的愛與勇氣，我很驕傲，我很愛他們，這就是香港擇善固執的地方。」