太魯閣事故重啟對話　王國材3點回應：對等協商

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「當天的行政院會談，是家屬們這一路的摸黑前行中，所看見的一絲絲曙光」，陳孟秀強調，蘇貞昌在會議中對於四大訴求的肯定與承諾，使家屬們願意再相信政府一次、再給政府一次機會。四訴求分別為「保留太魯閣號事故車廂，陳列於事故發生地原址附近或台鐵員工訓練中心，警示、台鐵員工安全教育」、「政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃 」、「成立『官方』之台鐵組織改革的監督機制 」、「台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案」。
在會議中，王國材明確說明對訴求的具體回應，包含0402太魯閣號事故車廂將會保留，以作為台鐵員工未來之警惕，並成為台灣社會的共同記憶；交通部將會在今年4月2日舉行週年的追思紀念會；後續的和解方案，承諾將會依照蘇貞昌的指示與家屬對等協商。
關於車廂保留、追思會等事宜，王國材更指示將會由台鐵在兩周內先提出書面的提案，交由家屬們表示意見後，再逐步修正後成形。
此外，王國材也表示，家屬們的勇敢、努力與堅持，成為了台鐵安全改革的動力，雙方願景與目標，是讓台鐵可以重生、讓交通安全可以落實。
陳孟秀表示，儘管晚了一些，但欣慰看到政府信守承諾，開始正視並尊重家屬的聲音，「我們都知道台鐵安全改革並非一朝一夕，未來還有很多課題需要解決，但我們願意相信，今天與王國材部長的會議，將成為向前邁進重要的一步」。