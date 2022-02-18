學測滿級分該填啥科系？知情人秒給答案：再100年也選它
學測上個月才剛結束，不少考生正在等待成績出爐，對此就有一名網友好奇，若是學測滿級分該填醫科還是電資系，貼文一出，大多數網友仍支持醫科，並紛紛留言點出關鍵：「醫生開業超容易，而科技業你說你要出來開科技廠是完全不可能」、「科技業，很賺的技術週期大多很短，很容易被淘汰」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 07:02:26
該名網友昨（17）日在PTT貼文，他以「學測滿級分要填醫還是科技？」為題，表示現在科技業隨便就有年薪300萬，醫師則是要比別人多讀好幾年，還要一路受訓上去，大約要畢業10年後年薪才有辦法超過300萬，「怎麼感覺CP值已經輸科技業了」，讓他好奇問：「所以學測滿級分等級的學生，要怎麼填比較好？」
貼文一出，網友紛紛留言，「醫生出去開業自己當老闆的比較穩」、「醫生開業超容易，而科技業你說你要出來開科技廠是完全不可能」、「科技業，很賺的技術週期大多很短，很容易被淘汰」、「科技業撞牆期早，年紀到了就會開始覺得跟不上了」、「肯定填醫生，科技業中年失業，你的技術在原公司有用，出來就是廢物什都不會」、「台灣再100年也還是醫，社會地位高多了」。
不過，也有網友認為，「絕對科技業，醫療在健保共產制度的摧殘下，已經是夕陽產業，科技業有定價權，醫療沒有，健保說了算」、「科技業賺到40歲就退休，幹嘛做一輩子」、「真心說科技業真的是是靠股票翻身，股票賭贏早離職去養老，股票賭輸繼續，待科技業真的是專業在股票，我不是在反串，台灣玩股票都是科技業的」。（編輯：賴禹妡）