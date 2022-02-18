潛水女神遭「螺旋槳擊中」！受傷照首公開 勇敢活下來了
潛水女神Amber經常在自己個人IG上分享日常生活，日前因為一張側露副乳的照片，被網友發現腰部的地方出現受傷痕跡，讓不少粉絲驚訝直呼「傷疤是怎麼來的」，而17日她也終於公開真相，透露是某次在蘭嶼一家非法經營的潛水店出了意外，被螺旋槳打個正著，也第一次公開當時傷況，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 09:23:30
Amber提到「我從21歲開始潛水，今年是潛水第五年，除了AOW證照以外也只有拿過高氧，我在去年10月15日去蘭嶼潛水的時候，被船尾的螺旋槳打傷，當時候船長没注意我在海中便發動引擎，螺旋槳的拉力加上海流也一直把我往轉動中的螺旋漿帶去」。
「當下我其實完全沒有感受到害怕，只想著如何讓傷害減到最低，所以立馬想解開裝備上各式的快卸扣，想著有沒有機會拿裝備去讓螺旋槳尬，但速度太快來不及，接著我直覺用左手遮擋前方，但螺旋槳還是直接正面打中我的胸膛，我壓著感覺被打到地方，想確認防寒衣破損程度，接著把手放開後，看見厚厚的防寒衣破到已經在海面上漂浮了，胸口也直接隨著飄蕩的防寒衣散出一大片的血」。
Amber透露「因為潛水出航的是漁船，上船的方式只有爬樓梯，我也壓著胸口的傷，忍痛爬上去，結果靠岸時，船長因為心急，船停的太快還碰撞到港邊，劇烈搖晃讓我痛到大叫，終於在這刻沒辦法冷靜『我的身體要變醜了，要怎麼辦？我要怎麼修圖？』因為我還想要拍很多很漂亮，而且不用修圖的照片啊！」
Amber也首度公開當時受傷的照片，痛訴「出海漁船、船長是沒有執照的，海巡署有表明不能違法出海，但他們還是出海，我們這些潛水客不懂，所以當下也不會知道如何保障自己權利，希望大家潛水都要注意安全，命是自己的，在水下我們都必須為自己的生命負責，謝謝蘭嶼所有幫忙我的人，也謝謝我自己，如此勇敢冷靜」。（編輯：張嘉哲）