台灣泡麵愛附油包「為何不學日本」？行家抖關鍵：別說破
近年來泡麵款式越趨多樣，除了台灣本土品牌外，還有各國泡麵進駐，讓消費者選擇更加多元。不過，就有女網友不解，為何台灣泡麵不學習日本泡麵不附油包，好奇詢問「台灣泡麵幹嘛不像日清一樣的八卦？」而引起行家點出關鍵。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:46:21
原PO於PTT八卦板上指出，自己第一次享用日本品牌日清泡麵，一打開就讓她震驚直呼「打開來什麼調味料包都不用擠，直接加水就好，真優質，都幫小妹撒好惹」，但這便讓她不禁納悶為何台灣泡麵不學習此方式，「還省了幫調味料包裝的錢，還是這其實有專利？？？有沒有八卦」。
問題一出，隨即引發眾人點頭直言，「粉包還很難撕，日本的都超好撕」、「只有台灣泡麵一堆油」、「油包難撕，還弄得手上一堆油」、「台灣泡麵一點長進也沒」、「碗裝泡麵的蓋子還每撕必破」。
不過，亦有行家大讚台灣附油包的優勢，指出不僅可根據個人喜好加入調味份量，也認為泡麵嚐起來特別香，「有人喜歡味道自己調吧」、「分開放可以自己決定加多少，有什麼不好」、「我喜歡油包自己加」、「我就不想加油包，幹嘛先幫我加」、「台灣超油，這才是美味的秘訣」、「別說破啊！油是關鍵」、「油才是台灣泡麵精華」。（編輯：陳雅雲）