Uber Eats尬熊貓！新功能「年訂閱」超殺 網讚省錢有感
疫情驅動之下，外送成為生活不可或缺的神隊友，社會形態掀起一股「宅生活」浪潮，Uber Eats之前推出的「優饗方案」月訂閱制，訂單滿199元享無限次0元外送費優惠，今（18）日宣布「優饗方案」啟動「年訂閱制」，即日起至2022年3月31日推出「優饗方案」年訂閱制搶先購活動，活動期間內都有機會以7.5折優惠價（1080元）訂閱，相較於每月120元的月費制，整年可省下360元。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-18 11:29:20｜2022-02-18 11:29:47
推行「優饗方案」訂閱制以來，Uber Eats 觀察到會員平均每月省下450元，一年則有機會省下超過5000元，因此再推「年訂閱制」方案，於全台18個 Uber Eats 營運城市消費者都可以訂購與使用，會員專屬各式優惠和折扣在全台營運範圍皆適用（「優饗方案」月訂閱制僅適用於會員訂閱之特定區域）。
即日起至2022年3月31日23:59搶先購期間，Uber Eats App採階段性隨機方式，開放使用者以7.5折優惠購買年訂閱制的「優饗方案」。搶先購優惠價格為首年1080元，相當於每月90元，比原本單月訂購一整年的1440元，便宜了360元。年訂閱制訂閱費用將於2022年03月31日後費用為1200元。
Uber Eats 也計畫深化「優饗方案」會員專屬優惠，不定期推出專屬折扣，讓會員除了免運外，相同訂單滿額還可以享受折扣省下的專屬優惠。此外，Uber Eats 的「優饗方案」優惠可與Uber Eats 其他優惠疊加使用。