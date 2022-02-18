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網友挖出26年前專輯　小鮮肉竟是「大咖歌后老公」

▲魏如萱丈夫、演員隆宸翰嫩樣曝光。（圖／翻攝爆廢公社、隆宸翰IG）
▲魏如萱丈夫、演員隆宸翰嫩樣曝光。（圖／翻攝爆廢公社、隆宸翰IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-18 11:20:16｜2022-02-18 11:29:08

華語樂壇有不少曇花一現的歌手，發行一張專輯就轉換跑道，或從此銷聲匿跡，近日有網友PO出一張26年前兄弟組合的專輯，眼尖的人發現其中一位現在竟是金曲歌后的老公，引起熱議。

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一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，「無意中發現的一片歌手，想起曾經小時候還真的聽過」，附上A&C隆兄弟1996年4月發行的專輯《非常高興》封面，該雙人團體由哥哥隆凱濱、弟弟隆宸翰組成，隆凱濱已經不在演藝圈，隆宸翰除了是專業演員，她的老婆正是金曲歌后魏如萱（娃娃）。

▲網友分享A&C隆兄弟專輯，弟弟隆宸翰（右）是歌手魏如萱的老公。（圖／翻攝爆廢公社）
▲網友分享A&C隆兄弟專輯，當年18歲的弟弟隆宸翰（右）是歌手魏如萱的老公。（圖／翻攝爆廢公社）
貼文一出，勾起不少6、7年級生回憶，「我小時候也買過隆兄弟」、「我有買寫真，歌我也會唱～」、「真的很冷門」、「隆兄弟我知道！不過竟然不知道弟弟是魏如萱的老公」！

▲▼隆宸翰在戲劇圈耕耘多年。（圖／隆宸翰IG）
▲▼隆宸翰在戲劇圈耕耘多年。（圖／隆宸翰IG）
▲▼隆宸翰在戲劇圈耕耘多年。（圖／隆宸翰IG）
▲隆宸翰（右）和魏如萱2018年登記結婚。（圖／魏如萱臉書）
▲隆宸翰（右）和魏如萱2018年登記結婚。（圖／魏如萱臉書）
隆宸翰當年和哥哥合組男團入行，不過成了一片歌手，後來轉戲劇，2008年演出樓一安導演的電影《一席之地》，入圍台北電影節最佳新人獎，電視劇作品有《麻辣高校生》、《薔薇之戀》、《他們在畢業的前一天爆炸》、《麻醉風暴2》等，曾和蕭亞軒有一段情，後來演出音樂劇《地下鐵》與魏如萱熱戀，如今兩人結婚3年多、育有1子。（編輯：楊穎軒） 

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