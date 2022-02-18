網友挖出26年前專輯　小鮮肉竟是「大咖歌后老公」

華語樂壇有不少曇花一現的歌手，發行一張專輯就轉換跑道，或從此銷聲匿跡，近日有網友PO出一張26年前兄弟組合的專輯，眼尖的人發現其中一位現在竟是金曲歌后的老公，引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-18 11:20:16｜2022-02-18 11:29:08
一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，「無意中發現的一片歌手，想起曾經小時候還真的聽過」，附上A&C隆兄弟1996年4月發行的專輯《非常高興》封面，該雙人團體由哥哥隆凱濱、弟弟隆宸翰組成，隆凱濱已經不在演藝圈，隆宸翰除了是專業演員，她的老婆正是金曲歌后魏如萱（娃娃）。
貼文一出，勾起不少6、7年級生回憶，「我小時候也買過隆兄弟」、「我有買寫真，歌我也會唱～」、「真的很冷門」、「隆兄弟我知道！不過竟然不知道弟弟是魏如萱的老公」！
隆宸翰當年和哥哥合組男團入行，不過成了一片歌手，後來轉戲劇，2008年演出樓一安導演的電影《一席之地》，入圍台北電影節最佳新人獎，電視劇作品有《麻辣高校生》、《薔薇之戀》、《他們在畢業的前一天爆炸》、《麻醉風暴2》等，曾和蕭亞軒有一段情，後來演出音樂劇《地下鐵》與魏如萱熱戀，如今兩人結婚3年多、育有1子。（編輯：楊穎軒）