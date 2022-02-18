COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

譏綠營做未來民調　謝國樑陣營公布2份民調都領先蔡適應

▲謝國樑競選辦公室今日公布2份的民調，若年底的基隆市長選戰，由謝國樑與蔡適應進行藍綠的對決，謝國樑的支持度都領先。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.18）
▲謝國樑競選辦公室今日公布2份的民調，若年底的基隆市長選戰，由謝國樑與蔡適應進行藍綠的對決，謝國樑的支持度都領先。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.18）

記者陳志仁／基隆報導

2022-02-18 16:52:16

基隆市長由誰接棒引發關注？據最新的民調顯示，若在「藍綠對決下」，民進黨立委蔡適應以42.2%領先國民黨前立委謝國樑的34.4%，另23.4%未表態；卻遭謝國樑陣營質疑「這是來自未來的民調」，因為調查時間是2月16、17日的晚間，但2月17 日的下午2點31分就搶先發佈結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝國樑競選辦公室發言人林祐德今（18）日表示，除非民調公司承認錯誤，否則這將成為「世界上第一份來自未來的民調」；此外，這家民調公司與民進黨某派系「關係密切」，會發佈此類民調的內容並不意外，但連該派系民調公司總經理都親自跳出來強調看好蔡委員未來的走勢，民調是否還有參考價值，真的有待商榷。

謝國樑競選辦公室今日也公布2份的民調，第一份執行的時間為2021年10月27、28日，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，謝國樑38.1%的支持度領先蔡適應35.6%，支持度差距為2.5%，若增加無黨籍黃希賢，其支持度為4.7%，謝國樑35.2%，蔡適應33.3%；民調為美麗島電子報國政民調執行人戴立安設計問卷與分析，畢肯市場研究公司執行電訪，有效樣本1069，。

第二份民調執行的時間為2021年4月21、22日，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，則謝國樑37.9%的支持度領先蔡適應34.8%，支持度差距為3.1%，若增加民眾黨邱臣遠，其支持度為4.0%，謝國樑35.0%，蔡適應31.6%；以上民調為世曦公司設計問卷與執行，有效樣本1068。

林祐德說，基隆選情很激烈，尤其現在進入提名的階段，各縣市區域也頻頻拋出媒體的民調｢帶風向｣，更希望藉此影響地方的選情、讓特定陣營候選人漁翁得利；今日就一次公布2份民調，以正視聽，看民調是看趨勢，內部掌握到的2份民調趨勢都是一致，3月也會再做民調，以掌握實際選舉的概況。。

林祐德提及，其中最誇張的是，以「藍綠對決」的情況，謝與蔡民調相差7.8%，在「藍營分裂」黃前主委納入民調後，謝與蔡二人反而縮小僅相差4.4%，這民調現象與基隆政治生態完全不相符；更開玩笑的問，這個民調是要我們跟民眾去相信基隆藍營分裂，反而比較有機會贏嗎？ 
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀