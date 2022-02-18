譏綠營做未來民調　謝國樑陣營公布2份民調都領先蔡適應

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謝國樑競選辦公室今日也公布2份的民調，第一份執行的時間為2021年10月27、28日，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，謝國樑38.1%的支持度領先蔡適應35.6%，支持度差距為2.5%，若增加無黨籍黃希賢，其支持度為4.7%，謝國樑35.2%，蔡適應33.3%；民調為美麗島電子報國政民調執行人戴立安設計問卷與分析，畢肯市場研究公司執行電訪，有效樣本1069，。
第二份民調執行的時間為2021年4月21、22日，若年底基隆市長由謝國樑與蔡適應藍綠對決，則謝國樑37.9%的支持度領先蔡適應34.8%，支持度差距為3.1%，若增加民眾黨邱臣遠，其支持度為4.0%，謝國樑35.0%，蔡適應31.6%；以上民調為世曦公司設計問卷與執行，有效樣本1068。
林祐德說，基隆選情很激烈，尤其現在進入提名的階段，各縣市區域也頻頻拋出媒體的民調｢帶風向｣，更希望藉此影響地方的選情、讓特定陣營候選人漁翁得利；今日就一次公布2份民調，以正視聽，看民調是看趨勢，內部掌握到的2份民調趨勢都是一致，3月也會再做民調，以掌握實際選舉的概況。。
林祐德提及，其中最誇張的是，以「藍綠對決」的情況，謝與蔡民調相差7.8%，在「藍營分裂」黃前主委納入民調後，謝與蔡二人反而縮小僅相差4.4%，這民調現象與基隆政治生態完全不相符；更開玩笑的問，這個民調是要我們跟民眾去相信基隆藍營分裂，反而比較有機會贏嗎？