「藍白合」最新網路民調出爐 49%不看好、最後一定分裂
前台北市長郝龍斌日前呼籲年底台北市長選舉「藍白合」，並認為民眾黨成事應該是不足，會將國民黨候選人拉下來。但根據《NOWnews今日新聞》網路民調顯示，49.06%不看好藍白合；32%屬意綠營衛福部長陳時中出來參選；如果明天就是投票日，34.9%會把票投給北市副市長黃珊珊，其次才是陳時中與立委蔣萬安。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-18 18:00:49
根據《NOWnews今日新聞》於本月15日至18日所做「2022台北市長選戰，您會投給誰？」網路民調， 「如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？」34.9%會把票投給黃珊珊、28.32%投給陳時中，23.78%投給蔣萬安。
針對「年底選戰在即，身為在野黨的國民黨與民眾黨，近日常傳出「藍白合」的聲浪，部分藍營大咖都跳出來高喊合作，不過基層雜音也很多，請問您看好藍白合作嗎？」投票，49.06%表示不看好，最後一定搞分裂、29.29%表示看好，一起合作才能贏。
至於屬意民進黨派哪一位人選參選呢？陳時中32.02%、前交通部長林佳龍22.88%、前文化部長鄭麗君7.0%、前副總統陳建仁6.42%，也有31.63%表示都不支持。