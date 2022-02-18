玩刮刮樂「少1動作」虧大了！他傻眼捶胸：真的好氣

過年期間台灣民眾相當熱衷刮刮樂，在新年討個好彩頭也拚個好運氣，可有名網友卻在近期突然回憶起，之前玩完刮刮樂後忘記做一個動作，導致自己大虧六萬塊，該文發出後也引得眾人迴響，表示這概念真的不能少。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 21:22:46｜2022-02-18 22:22:36
原PO於Dcard中發文，說明近期在玩200塊的超級777刮刮樂，刮得同時突然回憶起過年期間也有購買，當時還不熟悉規則，於是刮完認為沒有中獎就隨手丟棄，也沒有拿給店員刷條碼再次確認，可現在瞭解規則後發現該張其實能換得六萬，可就這樣一念之間，將六萬塊直接丟進了垃圾桶。
該文引起有相似經驗網友的共鳴「同張刮刮樂我也沒看清楚規則！遊戲1有刮出X2我也把他丟了………..」、「Me too，年前買了歡樂賓果，印象中只刮中四角號碼，以為沒中也沒拍照，丟了，實際上是刮中一萬」。
建議民眾日後若購買刮刮樂，能自行下載「台灣彩券APP」來確認中獎金額，以免發生憾事，若嫌麻煩也可以直接交給店員刷條碼確認，能在電腦螢幕中清楚看到實際獎 金「買刮刮樂真的要有個概念，不管有沒有中都要給店員刷條碼！保障自己避免看錯或是誤解規則少賺了」、「可以下載app自己掃條碼」、「我今年刮完都自己用台彩app掃一次比較準」、「之前大樂透我眼殘漏對一個號碼以為只中400，掃碼後發現中1000元」。
不過有網友發現777刮刮樂並沒有原PO提及的六萬塊獎項，此次事情應是烏龍「這款沒有60000這個獎項哦！你有記錯嗎？不然應該沒中」。（編輯：李惠婷）