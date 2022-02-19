《雨傘學院》謠言家不造謠了！合體連恩尼遜對抗國家機器
斥資13億台幣（4300萬美金）打造，由《鋼鐵英雄》監製攜手《會計師》監製馬克威廉斯（Mark Williams）自編自導，以及《瘋狂麥斯:憤怒道》、《玩命關頭:特別行動》製作團隊操刀2022開春最強動作鉅片《黑光行動》（Blacklight），將於2月25日連假全台上映。片中不僅有精彩刺激的動作場面，還有懸疑黑暗的國家陰謀，有趣的是這次在片中與連恩尼遜一起追查真相的女記者正是以《雨傘學院》3號「謠言家」而走紅的艾美瑞佛蘭普曼（Emmy Raver-Lampman），反轉形象的演出令粉絲驚喜，甚至打趣表示：「艾美應該要招募連恩尼遜加入《雨傘學院》的！」此外，這次的合作也讓艾美深刻感受到連恩尼遜的魅力，大讚：「他鏡頭前後都好讓人好喜歡！」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-19 01:00:00
好萊塢女星艾美瑞佛蘭普曼近年因在Netflix影集《雨傘學院》演出3號「謠言家」而在全球知名度大增，影集中她擁有利用「謊言」來操控現實的能力，這次新片《黑光行動》中卻反轉形象，成了一位不惜代價要追查「真相」的正義記者，與連恩尼遜一起揭發黑暗國土陰謀，反差極大的角色形象令粉絲驚喜不已，甚至打趣道：「妳應該要招募連恩尼遜加入《雨傘學院》的！」談起兩人的首度合作，連恩尼遜表示：「我從《雨傘學院》中看到她的演出，相當有活力，漂亮又上鏡頭，而且她給我一種很獨特的特質。」而艾美則表示能和偶像連恩尼遜合作令她雀躍不已，尤其在正式預告發佈後，還有超愛連恩尼遜的好友立刻傳訊給她：「天吶！妳怎麼沒有告訴我妳是連恩尼遜電影的女主角！」興奮至極的模樣令艾美至今印象深刻，笑稱：「他感覺快失去理智了！」
而談到如何詮釋電影中正義的記者角色，艾美透露靈感正是來自於身為記者的父親，「從小到大，他很常會以記者的角度跟我溝通交談，所以我立刻就和這角色產生強烈的共鳴。」此外，《黑光行動》中雖然有許多槍戰爆破、飛車追逐等大動作場面，但這次幾乎沒有參與到打鬥戲的艾美卻笑言：「在《雨傘學院》中我必須一直參與其中，第一次可以只在場邊觀看一場混戰，還可以藉此從旁學習真的太開心了。」並且她也再次發覺連恩尼遜令人敬佩的一面：「他不僅熟悉這些武器的使用，也擅長在鏡頭前戰鬥，而且總是不厭其煩的和現場特技人員演練及溝通，鏡頭前、鏡頭後都讓人好喜歡。」此外，身為粉絲的艾美也特別強調：「實在沒辦法不愛看連恩尼遜在大銀幕上揍人，真的太過癮了！」
崔維斯布洛克（連恩尼遜 飾）是一名效力於FBI局長蓋伯羅賓森（艾登昆恩 飾）進行祕密行動的鬼影探員，長年來暗中替政府「處理」了不少危機。某次當他執行一項祕密行動時，卻意外深陷致命危機，崔維斯和女記者米拉瓊斯（艾美瑞佛蘭普曼 飾）循線追查後驚覺，原來美國政府以國安為由正秘密謀殺許多無辜的人，天人交戰的崔維斯必須得限時內揭開陰謀找出真相，並設法翻轉這一切......《黑光行動》將於今年2月25日全台連假大銀幕唯一強檔首選。（編輯：楊穎軒）