你的包裹不是你的？海關教你用這些步驟識別跨境詐騙

跨境包裹詐騙猖獗，常有民眾表示，已支付高額關稅卻仍未收到包裹，在聯絡海關查詢後，始發現是典型的跨境包裹詐騙，付出去的錢卻已收不回來，海關特別提供通關重點，教你識別跨境包裹詐騙。
記者顏真真/台北報導
2022-02-19 10:10:58
財政部關務署高雄關指出，海關徵收稅款均有稅單為憑，繳費前請詳細確認。民眾若未向經濟部國貿局申請輸入許可證，僅可進口離岸價格（FOB）美金2萬元以下或等值的貨物，若貨物須具備許可證才可輸入，則須備齊許可證及相關文件辦理正式報關，在通關流程完成後海關才會核發稅單。
此外，下載並註冊「EZway 易利委」實名認證APP即能以手機掌握跨境快遞包裹通關情形，亦可防止遭冒名申報，外國人也可以居留證號碼註冊上開APP使用，安全又便利。
關務署也呼籲，海關不會以電話、e-mail或Line等方式通知收貨人支付稅款，也不會請收貨人以轉入私人帳戶或比特幣等方式支付稅款。若有任何疑問，請勿貿然付款，可向收款方索取相關單據後電洽各地海關，包括基隆關（02-2420-2951)、台北關(03-383-4265)、台中關（04-2656-5101）及高雄關（07-561-3251）。