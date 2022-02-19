阿部瑪利亞回日本了！收行李突爆哭 2年沒回家原因曝光
日籍女星阿部瑪利亞來台發展多年，自從加入《木曜4超玩》主持群後人氣大暴漲，不過近幾年受到疫情影響，讓她已經整整2年沒有回家鄉日本，在年前忙完一個段落之後，這次終於下定決心回家一趟，近日，阿部瑪利亞拍攝收拾行李的Vlog，結果卻在最後哭了起來，讓粉絲相當心疼。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 10:11:24
阿部瑪利亞頻道日前上傳新片，透露因為要回日本，所以要先把存擋提前拍完，年前變得非常忙碌，但自己還是抽出時間拍攝行李收拾影片，包括將帶伴手禮回去給家人，以及自己要帶回的包包、鞋子等等，一一介紹開箱給大家看，並表示這次回去跟回來都要隔離，無法看到愛貓咪醬心中有點不捨。
沒想到影片最後，阿部瑪利亞途人悲從中來開始落淚，表示「明明可以回去日本是很開心的事情，但我每次一想到要回去就想哭，不知道為什麼很難過的感覺」；她鼻酸指出「其實這2年一直都很想家，但就算想也沒辦法，因為就是無法回去，只好儘量避免去想，雖然平常不覺得怎麼樣，但這樣整理行之後，就覺得『啊！這次真的要回去了』」顯然思念家人的心情溢於言表，也因為疫情打亂了一切原有的行程。
而目前，阿部瑪利亞已經在日本隔離滿兩星期出關，也在IG上分享出遊的照片，讓不少粉絲直呼「女神等妳回來唷！好好陪陪家人吧！」、「瑪利亞桑辛苦了！終於能回去日本真的太好了」、「心疼你兩年沒回日本！這次就好好的放鬆吧！」、「恭喜阿部終於回日本了呀，回家前會哭應該是歸心似箭吧！好好陪家人朋友吧！等妳回來」。（編輯：張嘉哲）