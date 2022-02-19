遠距科技夯 2021菲律賓電子產品出口逾459億美元創高
疫情期間遠距科技的應用帶動強勁需求，2021年菲律賓的電子產品出口總額創下歷史新高，達億美元459.2億美元，比2020年增加逾10%。菲律賓半導體和電子工業基金會（SEIPI）預估，2022年菲律賓電子產品出口會再成長10%。
記者李澍/綜合報導
2022-02-19 11:04:13｜2022-02-19 11:05:04
SEIPI日前發聲明指出，2021年菲律賓電子產品出口總額459.2億美元，比2020年的406.7億美元成長12.9%，也高於SEIPI之前預估的10%。
據SEIPI統計，按照產品類別劃分，去年出口額成長最快的分別是電信產品，往後依次是醫療或工業儀器、電子數據處理、消費電子、辦公室設備、儀器儀表、半導體；以出口目的地區分，收貨量最多的是香港，依次是美國、中國、新加坡和日本。
SEIPI總裁丹．拉齊卡指出，「IoT（物聯網）、AI（人工智慧）、居家工作、遠距醫療、工業4.0等新技術推動了電子產品需求的成長」。
SEIPI還預估，今年菲律賓電子產品出口將再成長10%。SEIPI主席格倫．埃弗雷特此前表示，這個預測是綜合進出口物流、供應鏈、人口健康以及各國重新開放等諸多利好因素去判斷。
他還表示，隨著新技術不斷出現，他希望菲律賓的半導體和電子產業能吸引到更多的新投資。