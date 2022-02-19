事業起飛！過年後「4星座」工作運飆升　跳槽留守都旺翻

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尋回工作熱情
目前金星在天蠍座的學習宮位發光，金星將於1月29日在天蠍座學習宮位順行，待在原職務的你，受到內心負面情緒的干擾，你在做任何事情都舉棋不定、優柔寡斷、甚至是裹足不前，讓你平白喪失許多可以發光發熱的機會。
農曆年後就是你擺脫陰霾的好時機，換了新工作、新環境，讓你有了新的氣象，整個人容光煥發，不再悶悶不樂。新職務的工作時間較以前彈性，你能更靈活安排自己的時間，之前想做而沒有時間完成的事，都將一一實踐、圓夢。天然的天河石，令人有信心達成願望，能增強財運，有助創一番事業。
第三名、水瓶座
前途光明大好
農曆年後水瓶座的你，必須開始計劃未來的時刻。你現在是真的想離職，但卻又對未來感到迷惘，你不知道自己離職以後下一條路要怎麼走，或該往哪裡前進，但這不是阻礙你向前的絆腳石，老師告訴你，現在就是你最適合改變的時刻。
你需要把自己未來的計劃表拿出來修改，該去進修、該考證照就去進行，不要繼續留在原地了，這樣會白白浪費這次轉職的好機會。考試、學習的人適合配戴天然的紫水晶，開智慧創造智慧財富。
第二名、天秤座
小人衰事遠離
農曆年後順行的金星，守護著天秤座，每天日復一日的打卡上班、下班回家，就連休假也都不想出門，甚至得隨時待命，主管同事也是相看兩相厭，寧願一個人宅在家滑手機滑一整天，如此機械般無趣的生活，甚至連桃花也變得空白。
如果你換了個新環境，桃花有望快速盛開，也許是被你越認真越美麗的模樣吸引，或是為專業自信的你深深著迷。而這些示好也成為你愛情的動力，你開始願意認識新朋友，甚至很快就能遇到相見恨晚的好對象。若是換到好的工作環境，有望愛情事業雙豐收喔。天然的黑曜石葫蘆挂件可以除去厄運，一掃陰霾。
第一名、金牛座
聲勢水漲船高
金牛座迎來天王星、守護星金星順行，原先低調默默行事的你，有機會在原本的職位上大展身手、發光發熱，也許是他人的爛攤子需要由你來打火救援，你不但力挽狂瀾，更表現出絕佳的工作能力，讓上級領導、同事們刮目相看，你的聲勢因此水漲船高，升官加薪跟著來。也因此打響在同業內的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司。
農曆年後，即便是不起眼的小事交到你手上，也要積極努力的做的精彩，因為誰都不會知道幸運之神要給你怎麼樣的驚喜，或許下一秒你就被看見了呢？求人緣、嘴要甜，天然的粉水晶，能為你帶來好緣份、貴人緣。
農曆年後十二星座【職場去留】關鍵詞
白羊【事業高掛中天】 金牛【聲勢水漲船高】
雙子【貴人穿針引線】 巨蟹【戀情開花結果】
獅子【職場所向披靡】 處女【偏財降臨入袋】
天秤【小人衰事遠離】 天蠍【尋回工作熱情】
射手【財運爆棚滿溢】 魔羯【愛情事業得意】
水瓶【前途光明大好】 雙魚【各種幸運降臨】 （編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。