狂收台積電面試邀請！延畢男愣「詐騙嗎」 眾見職位秒懂
半導體龍頭「台積電」營運據點遍及全球，每年都有不少新鮮人搶著入門，就有一名網友指出，他本身不是前段國立大學生也沒有讀研究所，甚至還延畢，卻連續收到兩次台積電的面試邀約，讓他非常訝異，貼文曝光後，不少網友看了職位秒懂，直言：「意外嗎？這職缺是正常人都能應徵，找你還太大材小用。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 16:10:15
該名網友昨（18）日在Dcard中貼文，他表示自己沒做專題又延畢，也不是前段國立大學生，更沒有讀研究所，卻收到兩次台積電的面試邀約，職位是「F15B Module Associate Engineer」，讓他感到十分訝異，同時也想問：「有沒有國立中、後段大學收到面試邀約的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這職務不用國立，私立也會收到」、「這就幫設備工程師輪大夜班，做工程師和助理工程師的工作，但領比較低的薪水」、「很多私立大學相關科系，只要你願意來幫設備輪大夜班幾乎都會上吧」、「意外嗎？這職缺是正常人都能應徵，找你還太大材小用」、「MAE缺爆了啊」、「MAE很好上的，連私立科大都會上」。
還有網友分享面試心得，「我今天剛面試完，面試的人問我可不可以再介紹朋友來面試，還跟我留了朋友的姓名電話，面試過程就是要你介紹自己，聊下現在的工作，最後解釋薪資和工作項目。」（編輯：賴禹妡）