被問為什麼沒演《華燈初上》　丁寧尷尬吐露原因

51歲的女星丁寧保養得宜，精湛演技受到金馬獎、金鐘獎入圍肯定，更在2018年以《幸福城市》奪下金馬獎「最佳女配角」殊榮，是許多夯劇、電影的熟面孔，包括台劇《四樓的天堂》、《火神的眼淚》、《白色巨塔》、《誰是被害者》等都可以看到她的身影。丁寧今（19）日在臉書透露日前去洗頭，被問到為什麼沒有參與演出《華燈初上》，她也給出了原因。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-19 22:00:00
丁寧透露，日前洗頭時和設計師聊天，對方問她：「 現在《華燈初上》 很紅耶！妳怎麼沒有去演？」她尷尬回覆：「阿（啊）人家就沒有找我啊...」丁寧表示最近正在拍攝電影《刺心切骨》，每次輪到她拍攝時，天氣都刮風下雨，讓穿很少的丁寧感覺又累又冷，「不過，那時我的所學就派上場。我穩定自己的情緒，盡量不讓寒冷影響太大，記好走位角度情緒轉折儘量避免犯錯的機會，專注引導呼吸進入身體維持溫度。吸氣從鼻腔進入，來到頭頂，往下眼窩、臉頰、肩膀、胸口、腹部、骨盆、大腿小腿…..吐氣，再吸氣。」
拍攝到一半時，導演跑來跟丁寧道歉，因為每次拍到她的外景時天氣都很差， 丁寧則安慰導演地說：「不會啦導演，還好是我，我很強壯，別人可能撐不住。」丁寧解釋：「真的，還好是我。每一個人都有適合的他的，而且，所有他應該學習的，才會來到眼前。」展現超級敬業的精神。