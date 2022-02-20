金馬影帝娶空姐20年再拍婚照 第一次結婚伴郎竟是周星馳

64歲的金馬影帝萬梓良，近年來一度為糖尿病所苦，身形擁腫不少，少了以往的霸氣風采，甚至需要輪椅代步。所幸病情改善後，去年又開始在大陸演藝圈活躍起來，日前他更被曝光和結縭20年的前空姐郭明黎拍結婚照的視頻，這段婚姻是萬梓良的第二段婚姻，妻子小了他16歲，再婚的萬梓良相當低調，雖然原本外界不看好，但2人互相扶持20年，日前溫馨再拍結婚照，2人18歲帥兒也罕見露面。





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萬梓良出道逾40載，影視作品逾百部，《他來自江湖》、《流氓大亨》等仍是令人回味再三的經典港港劇，80年代他來台發展，1988年他以在台灣拍攝的電影《大頭仔》一舉奪下金馬影帝，同時和該片女主角恬妞產生情愫。其時恬妞結束了和印尼富豪的婚姻，獨自撫養２人生下的女兒，對再婚沒有憧憬的恬妞，並沒有馬上接受萬梓良。





▲萬梓良（右）和老婆郭明黎十指緊扣拍婚照，18歲兒子站在後面開心合影。(翻攝微博)

萬梓良和恬妞後來回到香港，在TVB合作多檔戲劇後，1992年決定步入禮堂。當年金童玉女結合是港台演藝圈的盛事， TVB隆重為兩人舉辦婚禮，由於兩人演藝圈的賓客實在太多，乾脆就在攝影棚舉行，TVB大家長邵逸夫親自主持婚禮，TVB還做現場直播，曾受 萬梓良提攜的周星馳擔任伴郎之外，並和黃金搭檔吳孟達聯手上台致詞，留下珍貴的畫面。





可惜萬梓良和恬妞的婚姻，因為兩人性格的差異，僅維持4年就結束。離婚後的萬梓良演藝事業開始走下坡，他決定到中國做服裝生意，成立服飾品牌，但虧損連連，在2000年已經賠了近6千萬台幣，只好賣掉香港房產應急，但服飾生意仍未起色，萬梓良只好重回老本行接商演、拍戲，彌補虧損。也就在他這段人生低谷，認識中國南方航空的空姐郭明黎，郭明黎小了萬梓良16歲，2002年嫁給萬梓良時才29歲，而萬梓良已年近半百。





這段婚姻原本外界不看好，萬梓良也相當低調，2003年郭明黎生下兒子萬大千。此後萬梓良的工作重心多在大陸，郭明黎的悉心照顧下，無後顧之憂，夫婦感情極好，令人稱羨，一路扶持度過低潮，萬梓良雖未再大紅大紫，風風雨雨中也走過20年，頭髮花白了，才和再婚的妻子重拍婚照。





▲在萬梓良當年和恬妞的婚禮上，周星馳(左)和吳孟達聯手上台致詞道賀。翻攝TVB視頻

網友曬出的視頻中，萬梓良西裝畢挺，頭髮花白但精神矍鑠，手夾雪茄坐在凳子上依然是大哥風範，狀態相當不錯，郭明黎則是穿著大紅嫁衣，布滿刺繡非常華麗，同時配戴不少黃金飾品，顯得頗為貴氣。和親友們拍大合照時，夫妻倆身體緊靠，十指緊扣，畫面溫馨甜蜜。





▲萬梓良(右)和恬妞的婚姻只維持4年。翻攝TVB視頻

他們18歲的兒子萬大千，也很自然地站在父母親後面 一起拍照，萬大千身高已高過身旁的長輩們，頗有書卷生的氣質，顏值出眾，繼承了雙親的優良基因，只見他雙手搭在父母肩上，笑得非常開心。









