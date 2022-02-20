星宇航空全台首架A330neo抵台 限量周邊同步開賣
星宇航空首架、也是全台首架的A330neo航機，編號B-58301於19日下午17點17分下午正式抵台，完成新機導入驗證及機組人員訓練後，規劃於今年5月投入營運。而星宇小舖首次以機型為主題推出全套周邊商品，航迷引頸期盼的1:200飛機模型也正式宣告開賣，即日起至2月28日，凡搭乘星宇航空自桃園出發之旅客即可獲得星宇桌曆，一同樂觀期盼出國旅遊之日。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-20 10:10:11
為慶祝全台首架A330neo正式加入機隊，星宇小舖推出A330neo 1:200飛機模型，機身印有專屬機身編號B-58301，高度還原A330neo複合材料的柔韌特性，小翼設計具有弧度的彎曲外形，採用勞斯萊斯Trent 7000發動機，模型機亦擬真呈現官方LOGO於外蓋，起落架輪胎及渦輪葉片皆可轉動，精緻烤漆外型搭配質感木座展現沈穩氣質。另外，深受大眾喜愛的 A330neo 飛行夾克，也將隨新機抵台的腳步壓軸推出，最新販售消息敬請鎖定星宇官方社群粉絲專頁。
星宇小舖全系列A330neo周邊商品種類豐富，包含與知名品牌NEW ERA合作推出的9TWENTY 920 B-58301 EDITION 象牙米聯名棒球帽，帽前布標繡上星宇首架A330neo 機身編號 B-58301，展現十足航空感及潮流風格。同色系主打商品A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，以機上座椅安全帶為設計靈感，雙扣頭環設計可拆解為鑰匙圈使用，還有熱賣商品 A330neo動態夜燈音樂鈴，以機上降落音樂及機坪場景為主題設計。
另外，星宇航空二度攜手知名品牌 Uno 打造 A330neo 旅行頸枕，呼應航機機務工程師制服的藍紅配色，金銀雙色 STARLUX LOGO 燙字展現精品質感，採用涼感記憶棉枕蕊提供多向支撐，舒適滿足旅行或午睡的生活需求。航空迷必備飾品A330neo飛行飄帶鑰匙圈，延續法國 Airbus 原廠質感設計，雙面繡有 Airbus 機型及STARLUX LOGO，黑金兩色可供選購。
星宇航空機隊今年起除了A330-900的加入，長程客機A350 XWB也將於下半年陸續交機，未來A321neo、A330neo及A350 XWB短、中、長程三大主力機型相互搭配執飛營運航點，要為旅客打造精品級的飛航服務。