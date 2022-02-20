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拚屏東縣長！鍾佳濱釋政策　建立水資源調節補償機制

▲立委鍾佳濱認為，屏東以農立縣，但未來要發展太空產業，要建立不同產業之間水資源調度、互相調解補償機制。（圖／鍾佳濱辦公室提供）
▲立委鍾佳濱認為，屏東以農立縣，但未來要發展太空產業，要建立不同產業之間水資源調度、互相調解補償機制。（圖／鍾佳濱辦公室提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-20 11:29:18

民進黨的屏東縣長初選預計在4月初完成，參選人立委鍾佳濱今（20）日釋出政策影片，他認為屏東以農立縣，但未來要發展太空產業，要建立不同產業之間水資源調度、互相調解補償機制，建立共榮共生才是使用水資源的正確態度。

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鍾佳濱說，每年颱風都帶來豐沛雨量，台灣問題不再缺水，而是水資源管理，他過去曾倡議過，要成立水資源研究院，統合台灣工業用水、民生用水、農業用水、畜牧用水、醫療用水的資源。

鍾佳濱指出，他曾與屏東前縣長曹啟鴻規劃、設計大潮州人工湖，直到屏東縣長潘孟安任內完成第一期工程啟用，幫助屏東調節水資源的供給與運用。未來台東要發展太空產業，縣府應與中央討論，建立調節補償機制，調和用水衝突。

另外企業趨勢是以達到ESG為目標，鍾佳濱說，企業用電要用綠電，甚至要有綠能標章，屏東有相當好的條件提供符合ESG的水電，讓企業到屏東設廠，不僅增加屏東的就業機會，更能創造出人與環境共榮共生的典範。

鍾佳濱指出，未來不論風電、光電都要有充足的儲能設備，與水資源管理相同，把太陽光強、風力大時發的電儲存起來，就能把天然資源做永續發展利用。未來屏東可推動相關示範點，利用公共設施建立儲能，甚至轉換平常民生使用。

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