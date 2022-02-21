NOW早報／英國女王伊莉莎白確診！總統蔡英文祝早日康復

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英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）日前二度確診新冠肺炎，且確診前曾在溫莎城堡（Windsor）見過英國女王伊莉莎白；查爾斯妻子卡蜜拉（Camilla）也在查爾斯王子之後，被檢測出確診。
今日天氣／全台有雨！「高雄以北、宜花、離島」防10度以下低溫
根據中央氣象局預報，今（21）日受寒流及華南雲雨區東移影響，各地天氣非常寒冷且易下雨，尤其北台灣降雨機率仍相當高，基隆北海岸及東北部也有大雨發生的機率，外出記得攜帶雨具備用。若溫度與水氣配合，北部2000至2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。
而溫度方面，高雄以北、宜花及澎湖有局部10度以下低溫發生的機率，金、馬有局部6度以下低溫發生的機率，沿海空曠地區及近山區的平地可能更低一些，今天白天氣溫上升的幅度雖然較昨天多，不過嘉義以北及宜蘭仍整天偏冷，其他地方也頗有涼意，中部以北及東半部高溫15至18度，高屏19、20度，提醒民眾仍需注意保暖。
把柯文哲送進總統府？陳佩琪直言：不選才是新聞
台灣民眾黨立委蔡壁如日前表示「將柯文哲送進總統府是餘生最大願望」，引發外界熱議。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪昨（20）日則於臉書直言，「柯文哲不選才是新聞吧」。
陳佩琪回顧2020大選，表示2019年9月某個周二下午，柯曾打電話問她登記參選2020總統一事，她當時回應柯文哲「自己決定就好，決定了，我就支持」，後來柯放棄登記，理由是市政8年才有可能完成階段任務，那時當連任第二屆不久，不想棄市民而去。「今年底柯卸下市長職務後， 當然是積極準備選總統啊，那不然呢？！」
陳佩琪接著說，最近看到這麼多媒體和政論節目刊出或熱烈討論這句話，心想參選是人民權利，選的上選不上是另一回事，真不知名嘴和新聞底下留言，怎會罵成這樣。另外，陳也提到柯當年以素人參選北市長，2014年2月17日，柯在醫院值完班後，把穿了20多年的白袍高掛牆上，一個人走出台大醫院。
陳佩琪說，印象中柯離開前，她還曾拿錢去繳清柯文哲在愛滋事件被公懲會降級改敘後多領的幾個月部分薪資，她說，「回想柯做這項決定前，並沒有跟我商量， 可能是早摸透我的個性了吧。」陳佩琪表示，柯文哲當年選北市長時，2014年5月有一分民調，柯文哲的支持度只有對手連勝文的一半，印像中是26比52，記者當時問柯感想，柯僅淡淡回「是有點難過， 但再努力啦」，陳指出，「選舉過程也有媒體問我，支持先生的決定嗎？我當時看來是當選希望渺茫，但也淡淡的說『只要不是去做飛車搶劫，想做什麼我都支持』」。
38歲KID被出賣「求婚成功」 女友竟是李佳穎閨密
38歲的藝人KID（林柏昇）幽默、搞笑又大方的個性深受觀眾喜愛，他去年8月底在野人七號部落YouTube頻道上曬出七夕特輯，難得同框辣妹女友「東區妹仔」，日前也終於拿下狗狗頭貼，曝光東區妹仔的廬山真面目。野人七號部落IG昨（20）日突然釋出一張KID求婚成功的預告照，疑似不小心暴雷，對此，KID經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。另外，東區妹仔過去也在李佳穎的頻道上現身過，對方還稱她是自己的好姊妹。
從野人七號部落曬出的照片可以看到，KID將東區妹仔抱進懷裡親吻，而對方的眼神還用一道「閃光」遮掩，幸福畫面令人稱羨，標題則大方寫下：「我和東區妹仔求婚，妳願意嫁給我嗎？」讓粉絲們又驚又喜：「38歲了終於要定下來了」、「就覺得這一天不遠了」，KID也親自標註粉絲專頁並留言：「你知道你暴雷了嗎？」而經紀人則透露詳細內容、真相，都會在今晚的影片裡揭曉，預告晚上11點就會發布。
事實上，東區妹仔尚未曝光正臉時，她一雙白嫩的逆天美腿就特別引人關注，除了KID的頻道之外，她也曾在李佳穎去年的登山影片中現身過，當時李佳穎還介紹她是自己的好姊妹Rita，不過當時只能讓東區妹仔留在馬賽克裡面，直到KID在日前情人節當天才曬出與東區妹仔的多張閃照，如今傳出求婚成功的消息，讓粉絲們都相當期待。
俄烏局勢緊張 汽柴油微幅調漲0.3、0.6元
台灣中油公司自今（21）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.6元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.1元。
台灣中油表示，本周受石油輸出國家組織及夥伴國（OPEC+）實際增產幅度未達目標、俄烏地緣政治局勢高度緊張等因素影響，導致油價上漲。本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲1.7美元，新台幣兌美元匯率貶值0.046元，國內油價依公式計算漲幅為1.61%。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及2.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，柴油吸收1.0元，換算後95無鉛汽油每公升32.3元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.6元及1.6元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.3元及0.6元。
本周依油價公式、政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，汽、柴油各需調整之0.6元及1.6元均由台灣中油吸收，今（2022）年累計至1月底止，台灣中油共吸收4.69億元。
面試官問「我女兒是你女兒媽」猜我是誰！她神回一句錄取
面試問題百百種，不少公司、企業會藉由提出各式問題，以此了解求職者能力或個性，成為是否錄取的重要關鍵之一。對此，大陸一間行銷公司招募實習生時，面試官突然提出「如果我女兒是你女兒的媽媽，那我是你的誰？」這道機智問題，其中一位求職者靠著精闢的解析，最終成功被錄取。
綜合陸媒報導，大陸某間行銷公司正在招募實習生，到了面試最後一關只剩下3名求職者，但面試官突然拋出「如果我女兒是你女兒的媽媽，那麼我是你的誰？」這道機智問題。語畢，便給每個人15秒時間思考。
第一位求職者當場愣住，雖然很認真地進行思考，仍無法給出答案，因此慘被面試官淘汰；第二位求職者則緊張表示「這個問題並沒有確定的答案，如果我的女兒是你女兒的媽媽，那麼你有可能是我的爸爸。」說完後連自己也尷尬笑了，面試官隨即不失禮給予一個微笑。
直到最後一位女求職者，冷靜地回應解釋「這道題目確實沒有標準答案，若通過各種假設來說，答案可分成四種：一、如果我是女的，你是女的，那麼我是你媽媽；二、如果我是女的，你是男的，那麼我就是你的丈母娘；三、如果我是男的，你是女的，那麼我就是你爸爸；四、如果我是男的，你是男的，那麼我就是你老丈人。」
面試官聽完精闢的回答後十分滿意，甚至還鼓掌讚賞「這才是我想要的答案！」認為最後一位求職者的答案顯示出高情商，靈活多變的思緒備受面試官肯定。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。