寒流發威！電商抗寒用品銷量漲35％　保暖小家電賣到缺貨

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此外，遠傳friDay購物趁勢推出保暖小物促銷，最低下殺3折，像是Sunlus三樂事快樂羊手握式暖暖包2盒組（60入）特價不到5百元，平均每包僅8.3元；日本IRIS日本製境內版袋鼠長效16H手握式暖暖包2盒組（共60片），也限時特價749元；多功能頸掛暖暖器原價1990元，現在限時特價不到6百元即可入手；知名老店阿圖麻油雞5包裝限時特價999元，平均每包不到2百元；泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇5包裝，也限時特價僅489元。
另一方面，486團購表示，可充電重複使用的隨身電懷爐、電熱毯等保暖商品銷量成長1至2成，部分保暖小家電暢銷機型已銷售一空；各式加熱即食湯品及鍋物，近一週銷量也有2成成長 。
486團購指出，人氣商品肩頸充電式電懷爐活動優惠75折，電熱毯結帳輸入折扣碼「開工大吉」，享團購價再折200元；昭和西川特級羽絨被原價1萬5490元，限時特價只要8008元，相當於52折。
另據momo統計，近一周保暖家電銷售較上周成長逾4成，銷售年增更超過3倍，其中能夠速暖、睡覺使用的電暖器及電熱毯買氣最夯，像是「TAIGA大河」4-8坪瞬熱式暖房機、「Bmxmao」MAO Sunny冷暖智慧控溫循環扇、「HERAN禾聯」涼暖兩用擺頭防傾倒陶瓷式電暖器、「美國Sunbeam夏繽」柔毛披蓋式電熱毯、「NORTHERN北方」單人恆溫電熱毯，都是熱賣人氣商品。此外，無論居家或外出都能快速為手部保暖的「暖暖包」，更是消費者不可或缺的保暖用品，買氣較上周成長超過1倍，近一個月更狂銷近20萬包；為幫助消費者抵禦濕冷天氣，momo推出家電取暖限定「暖電節」即日起至28日，眾多保暖家電下殺5折起，還有指定品牌8折神券免費現領現折。
蝦皮購物也觀察到，站上電暖器、電暖爐、電熱毯、暖手器等關鍵字，搜尋量較上周有超過20倍的顯著成長；其中，近日陰雨綿綿，SAMPO聲寶無線除濕器、具有空氣清淨和促進暖空氣對流多重功能的Dyson除甲醛空氣清淨機HP09電暖器，成為站上熱銷家電黑馬；主打安全恆溫、備有自動斷電的機種，如北方NORTHERN直立式陶瓷電暖器也深受歡迎。居家寢具方面，今年冬天以法蘭絨、石墨烯等保暖材質站上詢問度最高，岱思夢石墨烯能量保暖被是近期人氣商品；此外，火鍋湯底、沖泡飲品等暖胃食品也成為消費者冬季宅家熱門首選，需求量較上周成長超過2倍，其中又以海底撈品牌的相關湯底備受消費者歡迎。