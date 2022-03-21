超前部署！買空調最佳時機曝　歌林冷氣搶先購開跑

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歌林冷氣三重進化論：「靜節能、淨強效、勁耐用」， RK03系列採用最新式的R32環保新冷媒，可提高能源效率、降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，具節能減碳及迅速冷房效果，讓消費者使用冷氣達到舒適涼爽效果，也能兼顧環保愛地球，歌林冷氣還有四道防護設計：銀離子濾網、藍波防鏽盔甲、防沼氣及室外機機板保護盒。
四道防護設計不僅可抑制細菌、增進空氣淨化效果，減緩因為沼氣侵蝕造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損，還強化了冷氣散熱鰭片的藍波防鏽塗層，抵禦酸雨、氧化的侵蝕，另外，並針對空調室外機內部增加「機板保護盒」能避免壁虎等小動物誤闖，導致冷氣電路板損壞，延長空調壽命。
歌林為回饋廣大消費者的支持，於虎年開春推出「冷氣搶先購」活動，回饋消費者對歌林的一路相挺。即日起至4月30日，購買歌林指定機型冷氣，即可享微波爐、風扇、電子鍋、電鍋好禮四選一。另外，3月25日前，購買歌林指定變頻分離式冷氣機種，並上網完成保固登錄，除了享有家用場所全機7年、壓縮機10年保固。還有機會再抽中市價1580元的「歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈」。若還能加上還沒花的五倍券，不妨趕緊搭上４月30前的末班車，在旺季來臨前，一次享多重好康，讓新機快速入厝！
歌林 簡單的幸福 陪你迎接炎夏酷暑
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