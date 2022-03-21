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超前部署！買空調最佳時機曝　歌林冷氣搶先購開跑

▲節能有效率的冷暖氣機，能成為居家控溫的最佳管家。（圖／品牌提供）
▲節能有效率的冷暖氣機，能成為居家控溫的最佳管家。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-21 12:00:00

時節來到了春季，是否感受到多變天氣和溫度上的忽冷忽熱，常常讓人在家無所適從呢？這時家裡的冷氣如果只有冷房效果，可就太不人性了，因此一台四季皆可使用，冷暖兼具的空調可說是現代家庭必備的家電之一，當面臨38度高溫或是在霸王級寒流，一機就能讓家中溫度適宜舒暢。其中台灣知名家電品牌歌林宣布祭出早鳥優惠，還能享貨物稅退稅補助等多重好康，加上如果手上五倍券還沒花，也不妨趁這波最佳換機時機及早下訂，搶在換機旺季來臨前，「裝」在起跑點

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誰說換冷氣得等到夏天，業者透露，其實許多人都會選擇早鳥期間下訂，除了享折扣，也能避開旺季來臨時，安裝量能吃緊的窘境。而挑選冷氣時，除了注意效能、省電，如何維持冷氣的壽命也很重要。眾多品牌中，歌林RK03系列變頻冷暖氣，採用最新智能變頻模式，自動偵測室內溫度，調整變頻壓縮機運轉速率，達到速冷、恆溫效果，並獲得CSPF新一級能效認證，達到節能省電。

▲歌林RK03系列變頻冷暖氣，採用最新智能變頻模式，達到速冷、恆溫、超省電效果。（圖／品牌提供）
▲歌林RK03系列變頻冷暖氣，採用最新智能變頻模式，達到速冷、恆溫、超省電效果。（圖／品牌提供）
歌林冷氣三重進化論：「靜節能、淨強效、勁耐用」， RK03系列採用最新式的R32環保新冷媒，可提高能源效率、降低全球暖化係數、使臭氧層破壞潛勢為0，具節能減碳及迅速冷房效果，讓消費者使用冷氣達到舒適涼爽效果，也能兼顧環保愛地球，歌林冷氣還有四道防護設計：銀離子濾網、藍波防鏽盔甲、防沼氣及室外機機板保護盒。

四道防護設計不僅可抑制細菌、增進空氣淨化效果，減緩因為沼氣侵蝕造成銅管破裂及冷媒流失等機器受損，還強化了冷氣散熱鰭片的藍波防鏽塗層，抵禦酸雨、氧化的侵蝕，另外，並針對空調室外機內部增加「機板保護盒」能避免壁虎等小動物誤闖，導致冷氣電路板損壞，延長空調壽命。

▲歌林冷氣搶先購，微波爐、風扇、電子鍋、電鍋好禮四選一。（圖／品牌提供）
▲歌林冷氣搶先購，微波爐、風扇、電子鍋、電鍋好禮四選一。（圖／品牌提供）
歌林為回饋廣大消費者的支持，於虎年開春推出「冷氣搶先購」活動，回饋消費者對歌林的一路相挺。即日起至4月30日，購買歌林指定機型冷氣，即可享微波爐、風扇、電子鍋、電鍋好禮四選一。另外，3月25日前，購買歌林指定變頻分離式冷氣機種，並上網完成保固登錄，除了享有家用場所全機7年、壓縮機10年保固。還有機會再抽中市價1580元的「歌林攜帶型戶外照明捕蚊燈」。若還能加上還沒花的五倍券，不妨趕緊搭上４月30前的末班車，在旺季來臨前，一次享多重好康，讓新機快速入厝！



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https://kolin.com.tw/article/news_activities/331

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