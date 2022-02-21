宜蘭市立圖書館將搬遷！原建物擬與移民署合作、助新住民
《四方報》報導，18 日上午，移民署主秘唐敏耀與市長江聰淵共同前往市立圖書館進行場地先期會勘，研擬將建物擘劃為新住民活動場域，期盼在市區中心及便捷交通優勢條件下，就近為新住民提供更多元便利的服務。 據悉，宜蘭市李科永圖書館預計於今年4月23日國際閱讀日完工並啟用，屆時市立圖書館將搬遷進駐陽明路李科永圖書館新址。為充分利用民權路上既有市立圖書館建物，移民署與宜蘭市公所接洽合作，進行場地先行會勘。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-21 16:37:37
宜蘭市長江聰淵指出，舊圖書館在市公所旁邊，相關搬遷作業將於三月份進行，舊圖書館是一棟有地下室及三樓空間使用用途，可以跟很多單位合作，朝向「公益公用」性質。而移民署服務作業在溪南羅東鎮純精路也有一段很長的時間，與屋主的租賃契約也即將在今年6月截止，所以利用轉換契約機會，移民署與市公所接洽，在舊圖書館作為移民署的服務使用。包含內政部推動的事務，特別是著重在新住民服務，以宜蘭縣的新住民達9千多人加上家眷超過萬人，對於新住民服務推動可以更完整，以作為新住民的交流育樂中心使用，相關細節都在進行中。雖然即將與移民署合作，江聰淵要求一定要保留一樓的閱讀空間，讓新住民能夠擁有閱讀的地方。移民署則給予肯定的回應，並表示將結合在地多元文化。
市長江聰淵強調，宜蘭市李科永圖書館啟用是雙贏的利多，新場域提供市民更寬敞的閱覽空間及更新穎的圖書資訊服務，舊有民權路圖書館建物也正與移民署研議合作，期盼能在中央地方協力下，為新住民朋友建構固定的活動交流場域，滿足新住民朋友的空間服務需求，為宜蘭在地的新住民文化注入多元活躍的能量。