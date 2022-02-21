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「鎢鋼大王」廖萬隆成金主？柯文哲：都還沒捐怎麼有金主

▲針對「鎢鋼大王」廖萬隆是金主一事，台北市長柯文哲21日否認，表示「還沒有捐錢怎麼有金主？」（圖／台北市政府提供）
▲針對「鎢鋼大王」廖萬隆是金主一事，台北市長柯文哲21日否認，表示「還沒有捐錢怎麼有金主？」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-21 17:31:56

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，日前遭到黨內文宣部前主任柯昱安爆料，民眾黨內有些從舊國民黨體系出來的人和親藍營的金主，確實有在運作藍白合。而今（21）日有媒體報導，該名藍營金主就是「鎢鋼大王」廖萬隆。對此柯文哲今日下午表示，跟廖萬隆算是熟識，與認識的企業主交流很正常，並爆料廖萬隆「錢都還沒捐，怎麼有金主？」

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柯文哲透露，他跟廖萬隆算是熟識，他也常常會介紹一些朋友給他認識，企業正常交流沒有什麼問題。至於捐獻的部分，柯文哲強調，政黨都會有政治獻金的帳目，「來自民間的捐款，還是政黨運作一個很重要的金錢來源，不然政黨沒辦法運作。」柯文哲說，所有捐獻都是按照中華民國標準，每一筆都有登記。

柯文哲也直言，今天看到新聞的時候就聯想，當初遠東被中國大陸說是「頑固台獨份子的綠色金主」，並罰了一大筆錢，「看來看去既然我們說不要跟大陸一樣，怎麼這種做出來的事跟大陸滿像的？」柯文哲強調，說是民進黨的金主，但廖萬隆前都還沒捐，怎麼會有金主？「都還沒看到有捐款進來，我覺得不需要這樣，這種做法跟大陸有什麼不一樣？製造寒蟬效應而已。」

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