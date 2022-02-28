「限售令」頻傳反而是好事？專家：對消費者更有利

近期房地產業界盛傳建商發出「限售令」，在今年第一季暫緩行銷。對此房產專家認為，建商不再過度行銷，把心力放在建案本身，也比較謹慎交屋，這事實上也是對消費者較有利的作法。另外，若有消費者遇到相關購屋糾紛，住宅消保會則建議，民眾因趕緊蒐證，並盡快與公平會申訴，才能獲得保障。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-28 08:05:00
建商惜售狀況頻傳，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛坦言，現在房市就是賣方市場，「他（建商）連賣都不賣，你也拿他沒辦法！」不過可以確保的就是，目前已經「上車」的人會比較安心。同時換個角度來想，現在可說是房市降溫冷靜期，建商願意把心力專注在建案本身，不做無謂的行銷與過度擴張，也對交屋較為謹慎，整體而言對消費者仍是有利。
大家房屋企畫研究室副理郎美囡則建議，近期預售屋市場供給量較少，買房者可以先把目光轉往成屋，目前該市場受到政府政策緊縮較小，且去年以來房市市況火熱，因此都有一定的供給量，對買方來說選擇性較多。
此外，若有消費者遇到相關買房糾紛，住宅消保會首席顧問吳翃毅建議，消費者若真的遇到建商解約，要收好業者的具體通知等證據，趕緊到公平交易委員會（公平會）進行諮詢或是申訴；由於此事涉及違反公平交易法，涉及不少罰則，消費者不要怕建商有多大，只要蒐集好證據進行申訴，「相信公平會非常樂意處理建商的事情！」