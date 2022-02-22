菲律賓不認台疫苗證明　外交部：入境先訂防疫旅館

國民黨立委江啟臣接獲台商陳情指出，外交部聲稱，民眾只要持有我國認可的「國際疫苗接種證明」，入境菲律賓就不用隔離，但台商入境菲國仍要接受隔離，菲國並不承認我方疫苗證明，痛批外交部誤導國人。對此，外交部再度提醒指出，國人即使已完整接種疫苗，要入境菲國仍須出示登機前48小時內的PCR檢測陰性報告，並且事先訂妥6天5夜防疫旅館。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-22 12:07:19｜2022-02-22 12:08:48
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安回覆表示，菲律賓入境檢疫規定經常依據當地疫情隨時調整，也曾發生菲國機場檢疫局（BOQ）官員未能正確解讀相關規定，導致國人持我國衛生福利部核發的「國際預防接種證明書」入境時受阻。我國駐菲律賓代表處第一時間已經向菲國政府嚴正說明，我國衛福部是依據「國際衛生條例」（IHR）相關規定核發接種證明（黃皮書），並且在國際社會獲得普遍接受，因此促請菲方儘速修訂入境相關檢疫規範。
外交部表示，菲國政府主管機關答覆重視我方要求，並且表示菲方正規劃採認我國數位疫苗證明，如果台菲兩國能相互承認對方核發的數位疫苗證明，應可有效避免菲國機場第一線防疫人員不正確解讀防疫規定，我方關切的事項也能獲得即時解決。外交部已經將菲國表達的訊息轉請中央流行疫情指揮中心參考辦理，由指揮中心專家小組討論。
外交部表示，在菲國未承認我國疫苗證明之前，我國已完整接種疫苗旅客有意前往菲國，仍須出示登機前48小時內的核酸檢測（PCR）檢測陰性報告，並且事先訂妥6天5夜防疫旅館。外交部已經在2月11日於外交部領事事務局網站中更新相關資訊（https://www.boca.gov.tw/sp-trwa-content-971-d54f8-1.html ），建議近期有意前往菲律賓的國人，可事先查閱外交部領事事務局網站，以獲得最新的資訊。外交部會持續關注菲律賓防疫與入境規定，並放在網站上供國人參考。
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