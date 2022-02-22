名家論壇》黎榮章／九合一選戰　陳亭妃能否取代黃偉哲？

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透過QuickseeK快析輿情資料庫比較黃偉哲、陳亭妃近半年的網路聲量與好感度，在聲量部分，黃以16.6萬則聲量大幅領先陳的8.6萬則，差距達48.2%，細究兩人這半年的聲量操作成效，發現陳亭妃的聲量聚集同在一波操作，讓網路聲量衝高的事件是她客串民視戲劇演出，扮演媽祖角色，其他時間的聲量回饋不明顯，導致總聲量落後黃偉哲；而兩人好感度部分，黃偉哲同樣P/N值優於陳亭妃，達到1.22，是政治人物中難能可貴的「正聲量大於負聲量」，而陳亭妃僅0.56，負聲量較正聲量多。
黃偉哲的網路正聲量例子包括在台南跨年演唱會與藝人炎亞綸同台，兩人有逗趣互動；此外年初Omicron疫情向中南部蔓延時，黃偉哲在地方疫情記者會中怒斥確診者隱匿台南足跡，說重話「若出現破口台南人不能原諒你」，展現魄力等，顯示黃偉哲的市長身分確實有助於曝光，他更擅長掌握機會創造有趣話題，媒體效果較足，也較容易吸引網友正面回饋。
進一步比較黃偉哲、陳亭妃的臉書經營績效，在粉絲數部分，兩人雖都有破十萬粉絲，分別為黃28.3萬人、陳11.8萬人；以立委層級而言，陳亭妃經營成效不俗，但黃偉哲畢竟經過市長選戰洗禮，整體粉絲數大於陳亭妃兩倍不止，由於粉絲基數較大，更有助於黃的個人訊息曝光。
在貼文互動數據部分，同樣是黃偉哲表現較佳，近半年來平均每一則貼文能創造3.6千次粉絲互動，陳亭妃則為2.7千次。仔細觀察黃的熱門貼文，許多市政相關話題，例如「昨天共機擾台56架次，包括位於台南基地的空軍第一戰鬥機聯隊，都在第一時間緊急升空，捍衛你我的安全」、「今年只要來台南消費，登錄發票參加台南購物節，除了頭獎好宅一圓南漂夢，也有機會把UX250H開回家！」、「金曲獎落幕，歌王歌后都來自台南！」顯示他因為擔任現任市長，不只可以大力宣傳市府舉辦的利多活動，其他全國性議題如金曲獎、共機擾台等，只要能跟台南沾邊，黃偉哲都可以發文蹭聲量，讓他臉書題材更充分多元，有助於炒高互動、為形象加分。
除了官方粉專之外，比較黃偉哲、陳亭妃在Ptt、dcard、mobile、巴哈姆特等約60個匿名論壇的口碑數據。整體而言，近半年來在這些論壇上，黃偉哲被討論量大幅領先陳亭妃，一共有1.4千則文章討論，陳亭妃則僅有565則，然而有關陳亭妃的貼文底下，平均回文數較多，平均一則文章有近70則回應，黃偉哲只有41則，相較而言陳較能引起網友的討論。
然而進一步觀察網友在論壇上討論陳亭妃的內容，若以討論量最多的Ptt來看，回文大多在影射陳亭妃暗鬥黃偉哲，引發網友嘲諷陳「黨內互打」、「台南陳亭妃這次真的很想贏」此類標籤儼然成形。相較而言，黃偉哲被討論的主題較為多元，回文有褒有貶，口碑較平衡。
黃偉哲即使有現任優勢，但他的挑戰者持續未放棄努力，導致黃偉哲的連任之路一直充滿雜音，人選的討論持續不斷。雖然國民黨台南市挑戰者人選未定，但民進黨在台南選局最主要的挑戰仍是黨內，而非對手；民進黨若不希望重演2014年內鬥太過、大選慘勝的結局，唯有儘速將人選定調，推出最強候選人，全黨齊心支持、將異議減到最低，才能保證選情不會意外翻車。