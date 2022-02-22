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名家論壇》黎榮章／九合一選戰　陳亭妃能否取代黃偉哲？

▲九合一選戰將近，台南市部分將由現任市長黃偉哲連任或是民進黨立委陳亭妃加入戰場。（圖／記者王敏旭攝，2022.1.10）
▲九合一選戰將近，台南市部分將由現任市長黃偉哲連任或是民進黨立委陳亭妃加入戰場。（圖／記者王敏旭攝，2022.1.10）

文/黎榮章

2022-02-22 12:01:31

九合一選戰提名討論正熱，在台南市部分，雖然現任市長黃偉哲早早表態有意尋求連任，然而黨內挑戰者卻仍躍躍欲試，提名事宜被熱議。台南市基本盤綠大於藍，民進黨已連續執政多年，有人曾開玩笑「民進黨推顆西瓜都會當選」，因此2014年民進黨初選非常激烈，當時黃偉哲與初選對手、立委陳亭妃雙方陣營殺得刀刀見骨，黃偉哲當選後，陳亭妃也未放棄努力，持續在基層努力。

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民進黨秘書長林錫耀日前已經宣布，縣市長提名程序擬採「連任部分優先宣布」，包含台南市在內，「若沒問題就會公布」；黃偉哲雖具現任優勢，在黨內提名也看似阻力不大，但在中常會、提名工作小組中，仍面臨其他派系的挑戰，陳亭妃在中央有黨內派系正國會支持，在地方則有議長郭信良為堅定盟友，她的聲勢能否有助她突破重圍、橫刀斬斷黃偉哲連任之路，以下透過大數據進行分析。

透過QuickseeK快析輿情資料庫比較黃偉哲、陳亭妃近半年的網路聲量與好感度，在聲量部分，黃以16.6萬則聲量大幅領先陳的8.6萬則，差距達48.2%，細究兩人這半年的聲量操作成效，發現陳亭妃的聲量聚集同在一波操作，讓網路聲量衝高的事件是她客串民視戲劇演出，扮演媽祖角色，其他時間的聲量回饋不明顯，導致總聲量落後黃偉哲；而兩人好感度部分，黃偉哲同樣P/N值優於陳亭妃，達到1.22，是政治人物中難能可貴的「正聲量大於負聲量」，而陳亭妃僅0.56，負聲量較正聲量多。

▲黃偉哲、陳亭妃：網路聲量與好感度比較。（圖／Quickseek快析輿情提供）
▲黃偉哲、陳亭妃：網路聲量與好感度比較。（圖／Quickseek快析輿情提供）

 
黃偉哲的網路正聲量例子包括在台南跨年演唱會與藝人炎亞綸同台，兩人有逗趣互動；此外年初Omicron疫情向中南部蔓延時，黃偉哲在地方疫情記者會中怒斥確診者隱匿台南足跡，說重話「若出現破口台南人不能原諒你」，展現魄力等，顯示黃偉哲的市長身分確實有助於曝光，他更擅長掌握機會創造有趣話題，媒體效果較足，也較容易吸引網友正面回饋。

進一步比較黃偉哲、陳亭妃的臉書經營績效，在粉絲數部分，兩人雖都有破十萬粉絲，分別為黃28.3萬人、陳11.8萬人；以立委層級而言，陳亭妃經營成效不俗，但黃偉哲畢竟經過市長選戰洗禮，整體粉絲數大於陳亭妃兩倍不止，由於粉絲基數較大，更有助於黃的個人訊息曝光。

在貼文互動數據部分，同樣是黃偉哲表現較佳，近半年來平均每一則貼文能創造3.6千次粉絲互動，陳亭妃則為2.7千次。仔細觀察黃的熱門貼文，許多市政相關話題，例如「昨天共機擾台56架次，包括位於台南基地的空軍第一戰鬥機聯隊，都在第一時間緊急升空，捍衛你我的安全」、「今年只要來台南消費，登錄發票參加台南購物節，除了頭獎好宅一圓南漂夢，也有機會把UX250H開回家！」、「金曲獎落幕，歌王歌后都來自台南！」顯示他因為擔任現任市長，不只可以大力宣傳市府舉辦的利多活動，其他全國性議題如金曲獎、共機擾台等，只要能跟台南沾邊，黃偉哲都可以發文蹭聲量，讓他臉書題材更充分多元，有助於炒高互動、為形象加分。

▲黃偉哲、陳亭妃：臉書官方粉專數據比較。（圖／Quickseek快析輿情提供）
▲黃偉哲、陳亭妃：臉書官方粉專數據比較。（圖／Quickseek快析輿情提供）

 
除了官方粉專之外，比較黃偉哲、陳亭妃在Ptt、dcard、mobile、巴哈姆特等約60個匿名論壇的口碑數據。整體而言，近半年來在這些論壇上，黃偉哲被討論量大幅領先陳亭妃，一共有1.4千則文章討論，陳亭妃則僅有565則，然而有關陳亭妃的貼文底下，平均回文數較多，平均一則文章有近70則回應，黃偉哲只有41則，相較而言陳較能引起網友的討論。

然而進一步觀察網友在論壇上討論陳亭妃的內容，若以討論量最多的Ptt來看，回文大多在影射陳亭妃暗鬥黃偉哲，引發網友嘲諷陳「黨內互打」、「台南陳亭妃這次真的很想贏」此類標籤儼然成形。相較而言，黃偉哲被討論的主題較為多元，回文有褒有貶，口碑較平衡。

▲黃偉哲、陳亭妃：網路論壇口碑數據比較。（圖／Quickseek快析輿情提供）
▲黃偉哲、陳亭妃：網路論壇口碑數據比較。（圖／Quickseek快析輿情提供）
 
黃偉哲即使有現任優勢，但他的挑戰者持續未放棄努力，導致黃偉哲的連任之路一直充滿雜音，人選的討論持續不斷。雖然國民黨台南市挑戰者人選未定，但民進黨在台南選局最主要的挑戰仍是黨內，而非對手；民進黨若不希望重演2014年內鬥太過、大選慘勝的結局，唯有儘速將人選定調，推出最強候選人，全黨齊心支持、將異議減到最低，才能保證選情不會意外翻車。

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