國民黨中央律師團成立　朱立倫：反抹黑、護公義

距離年底選戰還有近10個月的時間，但許多國民黨執政縣市首長、從政人員頻遭到檢調單位、監察機關的「選擇性調查」，使社會上充斥著誤導、不實的言論。因此，中國國民黨特別邀請全國各地的律師正義之士，成立「2022中央律師團」，共同「反抹黑、護公義」。
記者余祥／台北報導
2022-02-22 12:04:29
朱立倫表示，司法是維護公義真理的最後防線，絕不能變成打壓反對黨、政治鬥爭的工具。近來，民進黨針對包括宜蘭、台中、雲林，以及傳聞其他執政縣市，動用檢、調、聯以及監察來進行各種調查，其目的不一定是訴諸刑法或是起訴，而是透過此一手段創造假象、抹黑國民黨執政縣市的政績，這是標準的把司法當工具。
朱立倫表示，他同時向全台80位的律師表達感謝，在民進黨一黨獨大、佔有媒體優勢的情形下還願意站出來。國民黨有堅定的決心，堅決捍衛從政同志的信譽。
考紀會主委李貴敏表示，感謝許多法律人願意捍衛公平、正義，在民進黨執政之下，台灣已成為「多標」社會──政府高官的酒駕，處理是否符合公平正義？另一方面，傳訊在野黨從政人員的事件卻也層出不窮，在民主自由的國家，人民不應該對訴訟產生恐懼。
李貴敏接著介紹中央律師團各地的成員代表，包括高雄市律師吳秋麗；新北市律師黃怡騰、簡榮宗；台北市律師蕭蒼澤；台中市律師洪嘉鴻；桃園市律師劉帥雷；考紀會委員蕭棋云律師、杜家駒；以及律師呂柏寬、俞百羽等等。