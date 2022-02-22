臉書被封、養眼片遭下架　美胸戰神：小人當道

辣模郭鬼鬼擁有160公分身高、34G好身材，2019年在台北國際成人展受訪引發關注，同年因穿比基尼洗車在爆料公社掀起熱議，並以「最扯爆紅」受邀到節目《綜藝大熱門》錄影，有「雪乳戰神」封號。日前她累積59萬人追蹤的臉書粉專才消失，昨（21日）又發現抖音影片無預警遭下架，忍不住吐露心情。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-22 14:34:17｜2022-02-22 14:44:32
郭鬼鬼17日晚間在IG發文，透露臉書粉絲專頁突然被封鎖，原因是「違反《社群守則》中有關騷擾和霸凌的規定」，她無奈表示：「好吧，被針對了？大家可以幫我寫信給臉書，請他把粉絲團還給我嗎？」並附上爆哭的表情符號。
沒想到，郭鬼鬼昨發限時動態，傻眼說：「有沒有巧合？星期六直播完，在抖音突然被下架兩支影片。」附上的截圖，看似是名為「過年團圓見長輩」的抖音影片被移除，官方表示「這支影片違反社群自律公約」，她大嘆：「樹大招風，奶大招忌，鬼才明白，小人當道。」
郭鬼鬼用心經營社群媒體，內容常結合清涼元素，大方展露身材優勢，因此培養一票死忠粉絲，如今疑似尺度太大遭人檢舉，心血恐付諸流水，讓她相當難過，至截稿前，郭鬼鬼的臉書和抖音影片都尚未救回。（編輯：楊穎軒）