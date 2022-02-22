企業進用退除役官兵逾一成 新竹榮服處致贈獎座感謝

新竹榮服處日前由酆世俊處長及同仁，於該處會議場合公開表揚並感謝派普工程企業股份有限公司，不僅長期提供就業機會進用退除役官兵，110年度經輔導會依「民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵辦法」評選後，成效卓著，榮獲獎勵金9萬元及獎座殊榮。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-02-22 15:03:37
新竹榮服處處長酆世俊表示，派普工程企業進用退除役官兵達員工總人數一成以上，已連續兩年經輔導會評選獲頒獎勵金，顯見公司長期進用退除役官兵的政策及意願，期盼日後雙方能持續交流互動，為退除役官兵提供更多優質的工作機會，同時也為公司召募更多優秀的人才，創造退除役官兵及公司雙贏的局面。
派普工程企業設立於民國87年，主要提供半導體廠製程管路系統、冷凍空調系統、消防系統等設計施工服務，對於退除役官兵進入職場後的表現，派普工程企業給予高度肯定，認為退除役官兵是「國家已經訓練過的人才」，也希望持續透過榮服處的就業媒合平台，為公司引進更多合適人選。
新竹榮服處表示，111年協助退除役官兵就業獎勵評選預計於6月1日至6月30日期間受理申請，最高獎勵金額可達40萬元。民營企業、團體及私立學校如近一年新聘僱之退除役官兵達員工總人數2%以上，即可符合申請門檻，歡迎企業及學校踴躍進用退除役官兵，以提高獲獎機會，詳細資訊可洽新竹榮服處就業站(03)5750666分機308~310。