何猷君名模妻「生1胎18億」 已故賭王97歲抱孫賞豪宅
已故澳門賭王何鴻燊擁有4個妻子、17個兒女，四房太太梁安琪的兒子何猷君，宛如少女漫畫走出來的白馬王子，外型俊朗、是美國麻省理工畢業的數學天才，身家超過700億（約台幣2500億元），2019年他娶了大陸名模奚夢瑤，夫妻3年生2胎，1男1女湊足「好」字，讓賭王何鴻燊龍心大悅，大手筆犒賞5億（約台幣18億元）豪宅。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-22 17:37:22｜2022-02-22 17:42:37
奚夢瑤在「維多利亞的秘密」大秀一跌成名，是大陸知名的内衣名模，因為拍攝真人秀認識小6歲何猷君，取得豪門入場券，當年何猷君以9萬9999朵粉紅色玫瑰高調求婚，一舉雙喜臨門，奚夢瑤登記結婚3個月後，就產下何家第五代長孫Ronaldo。
何鴻燊高齡97歲抱孫，當然龍心大悅，他為孫子送上一份獨一無二的禮物，就是把自己的名字送給長孫來繼承，因此何猷君的兒子名叫何廣燊。而奚夢瑤生子有功，婆婆梁安琪自然少不了獎勵，送上5億（約台幣18億元）豪宅犒賞奚夢瑤，夫妻倆很快又生了女兒Romee。
何猷君遺傳父親風流基因，婚前和不少女明星有一段羅曼史，最出名的一任女友是新加坡女團「By2」妹妹Yumi，門當戶不對的懸殊背景不受家長肯定，2人還是分手收場，不過他對女團情有獨鍾，後來又戀上「少女標本」團員袁紫僑（Coco），不到1年又火速分手。
在何猷君情史裡，家世顯赫的只有富家千金林慧俐（Kimmy），林慧俐的父親林榮福是新加坡華裔富豪，身家有25億美金，在《2020福布斯新加坡富豪榜》排在第12名。林慧俐和泰國前夫離婚後，獨自帶著兒子生活，最近和33歲IT界男友再婚，聘禮包括6對龍鳳鐲、一大盒金條，總值超過4000萬台幣。