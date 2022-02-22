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艾瑞絲NFT挨轟「根本日本謎片」　網友怒了：物化女性

▲網紅艾瑞絲的NFT照片引發議論。（圖／Aries 艾瑞絲臉書）
▲網紅艾瑞絲的NFT照片引發議論。（圖／Aries 艾瑞絲臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-22 18:53:29｜2022-02-22 19:06:42

NFT（Non-fungible Token）又稱非同質化代幣，具有加密功能，約有7成用在虛擬寶物、數位藝術品，藝人峮峮、周興哲、周杰倫、陳冠希等人都曾推出NFT作品供粉絲收藏。網紅團體「反骨男孩」成員艾瑞絲（Aries）近期也發行NFT美照，不過卻挨批像日本色情片封面，根本是物化自己。

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▲艾瑞絲胸前開洞露出迷人事業線。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲IG有74.8萬人追蹤。（圖／Aries艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲是「反骨男孩」一員，人氣很高。（圖／Aries艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲是「反骨男孩」一員，人氣很高。（圖／Aries艾瑞絲IG）
艾瑞絲跟上NFT商機，拍了一系列性感照片，製成NFT公開販售，沒想到，1月底才正式發售就被秒殺，艾瑞絲喜出望外，感動地說：「原本很擔心會沒人買，還好3分鐘就完售了，比預期的好很多，拜託有買到的大老闆們能持有越多越久越好！」

然而，有其他網友看了艾瑞絲的商品，在Dcard發文直說太像日本A片的封面，「我完全不反對裸露，甚至裸體，但用這些日本AV才會用的，極度物化女性的各種文字，很難理解她本人腦子在想什麼？」

▲▼艾瑞絲推出的NFT作品。（圖／Aries 艾瑞絲臉書）
▲▼艾瑞絲推出的NFT作品，開賣3分鐘就售罄。（圖／Aries 艾瑞絲臉書）
▲▼艾瑞絲推出的NFT作品。（圖／Aries 艾瑞絲臉書）
▲▼艾瑞絲推出的NFT作品。（圖／Aries 艾瑞絲臉書）
原PO隨意列了幾個作品的名稱，例如「純情の白兔」、「腿交天使」、「優質女孩，不讓你睡」、「身體開放用狗狗幣購買」等，傻眼問：「真的覺得很扯，有沒有人解釋一下這什麼心態？」

▲網友在Dcard發文，質疑艾瑞絲的NFT照片有物化女性之嫌。（圖／翻攝Dcard）
▲網友在Dcard發文，質疑艾瑞絲的NFT照片有物化女性之嫌。（圖／翻攝Dcard）
不少網友認同艾瑞絲的NFT產品確實物化女性，「看到是她，完全不意外」、「滿好理解的，想賺錢的心態」、「就是一種噱頭而已，不喜歡不看不買就好」、「原本很喜歡她的說，有點傻眼」，引起熱議。（編輯：楊穎軒）


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