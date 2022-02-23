周興哲、婁峻碩《早餐》火爆互毆　彩排畫面首次曝光

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》由華映娛樂繼去年暑假票房冠軍電影《可不可以，你也剛好喜歡我》之後，再度製作和發行由暢銷小說改編的同名作品。電影由《華燈初上》的金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出。周興哲在電影中表現自然出色，被粉絲封為「國民學長」，主題曲《想知道你在想什麼》完整MV一公開，便躍居各大排行榜冠軍，22日也公佈電影全新花絮，可以見到他與婁峻碩大打出手的彩排畫面首次曝光，兩人都大呼沒想到短短的動作場面，拍起來竟然如此累！
娛樂中心／綜合報導
2022-02-23 02:00:00
《我吃了那男孩一整年的早餐》口碑好評不斷，票房持續成長，目前全台已累積近6000萬佳績，而周興哲演唱的主題曲《想知道你在想什麼》上周五晚上推出搭配電影畫面的長版MV，在YouTube點擊量果然火速衝到近180萬，也立刻攻佔各大排行榜冠軍，很多影迷都開心的表示這首歌都是每天聽歌的首選，而且都是無限循環的聽歌，覺得歌曲將想說不敢說的愛戀酸楚心情，唱入心中，果然也帶動電影氣勢，讓電影再添熱度。
面對即將來臨的三天連假，周興哲從周五晚上起，又再度抽空進行影廳活動，將於宋柏緯及何思靜等人再次前往全台影廳和影迷互動，其中周五晚上將在影城進行「吃貨場」，凡是購買當天的電影該場的電影票，便可獲得電影中女主角項微心最愛吃的菠蘿包加奶茶的超值組合餐。
22日公佈《我吃了那男孩一整年的早餐》的最新花絮，可以看出周興哲是電影中的動作擔當，不但和婁峻碩打了一架，還要落水救李沐，花絮中可以看到許多逗趣的漏網鏡頭。為了讓打戲在安全的狀況下進行，周興哲與對手婁峻碩特別和武術指導進行3、4次的動作彩排，婁峻碩表示原本以為只是一場小小的打戲，沒想到光是套招也累到直喘氣，周興哲也是累到躺在地上，他們才明白拍攝打戲真的不容易。兩人在拍攝時，不時說說笑笑，但一上戲立刻臭臉，用力撲倒對方，拍起來非常投入。
另一場的入水戲，周興哲則是更是得心應手，他笑說：「我從小在游泳池長大的啊！」李沐更爆料說：「周興哲自封是『帥人魚』！」讓周興哲表示自己很擅長游泳，水性極佳，第一支MV就是和鋼琴一起入水，在五公尺深的地方，睜開眼睛彈唱，入水戲對他而言並不困難，但周興哲表示當時現場的水溫很低，「那天的水不是常溫，是冰冰的，拍久了真的變得好冷。」（編輯：楊穎軒）