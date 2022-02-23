設籍北市學生疫苗施打率相對低 蔡炳坤：家長應鼓勵施打
新冠肺炎疫情近日在北台灣逐漸趨緩，不過高中職以下學校近日開學，學生施打疫苗的工作仍持續進行當中。台北市副市長蔡炳坤今（23）日下午接受媒體訪問時直言，北市國高中學生第一劑疫苗施打率超過95％，不過「設籍於北市」的學生則不到九成，也讓蔡炳坤向北市的家長們喊話「請關心一下孩子有沒有接種疫苗」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-23 15:53:07
蔡炳坤表示，今日上午的市政會議中有針對國高中生疫苗施打狀況進行討論。其中針對於北市就讀國高中的學生，第一劑疫苗施打率超過95%，可是「設籍於北市」的國高中生，疫苗施打率則不到九成。蔡炳坤分析，絕大多數是出在「設籍於北市但未於北市就讀國高中」的學生，也因此要呼籲學生家長，要關心一下孩子有沒有接種疫苗。由於外縣市就讀的學生可能週末假日才會回台北市，因此北市的醫院也有在週末假日開放施打疫苗，歡迎透過掛號的方式預約。
至於國高中學生校外教學及畢業旅行的部分，蔡炳坤表示，原則上按照北市微解封的指引，只要有打完疫苗，就可以進行校外教學及畢業旅行等活動，但若沒接種疫苗的學生，則要經過快篩等方式證明未感染。蔡炳坤也呼籲學生家長，應該要注意孩子是否已經接種疫苗，以免相關權益受到影響。
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