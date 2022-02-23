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竹縣總圖昨動土 打造藝文休憩新地標

▲新竹縣立總圖書館新建工程昨(22)日舉辦開工動土典禮。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣立總圖書館新建工程昨(22)日舉辦開工動土典禮。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-02-23 17:05:53

新竹縣政府表示，竹縣以文化、科技、智慧城為願景，為提供優質閱讀環境和公共使用空間，縣府團隊爭取教育部補助並自籌款項興建新竹縣立總圖書館，歷經規劃設計和廣納各界意見，並突破缺工缺料困境，順利發包，新竹縣長楊文科昨(22)日偕中央地方各界貴賓舉辦開工動土典禮，祈求工程平安，如質如期完工，未來全新總圖結合周邊東興圳水圳公園，將成為縣民朋友最優質的休憩藝文場域。

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楊文科表示，總圖書館完工後將成為新竹縣最新、最具代表性的地標之一，與周邊東興圳水圳公園、新竹地方法院、新竹地方法院檢察署等結合成美麗的地景，期待總圖完工後，讓竹縣鄉親朋友擁有最好的休憩去處，也多了一處優質的閱讀場域。

教育部終身教育司司長李毓娟表示，新竹縣立總圖書館的動土是地方上文化界的大喜事。閱讀是孩子成長和學習的最好基礎，可以培養學習力、想像力和思考力，也是縮短知識落差、推動終身學習最佳利器，希望未來總圖能協助提升大家的閱讀力，成為新竹縣最美的風景。

立委林為洲指出，總圖書館是新竹縣民非常期待的，未來不僅外觀成為新地標，內部也規劃綜合性空間，適合老、中、青、幼，除了借還書、閱讀外，會舉辦許多講演活動、學術論壇，同時也設計優質的親子空間，結合周邊的東興圳公園，讓親子可以在此悠遊。期待竹縣總圖順利完工，成為縣民假日最佳去處。

新竹縣長楊文科致詞特別感謝承攬工程的雙喜營造董事長邱宏章，他說，當年新竹縣政府目前所在建築，就是由邱董事長的父親承攬建造，多年後在疫情缺工缺料、招標不易情況下，新竹縣總圖這棟地標性建築，同樣由雙喜承攬營造，可說是再度為家鄉留下指標性建案。

雙喜營造董事長邱宏章表示，承包總圖工程絕對盡力施作，設備、用料一定比豪宅還「豪」，營造品質一定比豪宅還好。他還當場宣布捐助100萬元給總圖，提供未來辦理客家講座等相關活動的資金，以後也會不定期贊助，希望拋磚引玉，大家共同努力傳承客家文化。

新竹縣文化局說明，新竹縣立總圖書館獲教育部核定補助新台幣2.8億元，縣府加碼自籌款至5億9,453萬元，合計8億7,453萬元。新建工程案於三次工程發包流標後，即積極進行工程經費逐項檢討，以符合近期物價，並同步調整工期，務求解決缺工問題，調整全案預算後，順利於110年底前完成招標，由雙喜營造股份有限公司承攬施工。

新竹縣文化局長李安妤說，總圖基地位置臨自強三路及東興圳水岸綠地，面積約13000多平方公尺，將興建地下二層、地上四層的建築物，規劃50萬冊藏書量，配合竹縣人口結構，將大量採購兒童、青少年和教育相關書籍。設計理念尊重在地自然、人文及環境特色，具多元功能，並連結周邊東興圳公園綠帶，未來更將結合公共藝術設置，為建築妝點藝術氛圍。預計工期為750日曆天，於113年年底完工啟用。

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