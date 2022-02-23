LuLu突自爆恢單？認愛不到1年　疑似分手洗衣店金孫

公視3月20日晚上9時起，每週日推出音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，由知性主持人曾寶儀與綜藝新生代LuLu（黃路梓茵）聯手主持，2人雖相差近20歲，首次合作表現卻很有默契，讓製作人大讚「超乎想像」，簡直就像上輩子的姊妹。而剛搬入新家的LuLu，被問到男友張瑞夫是否送了入厝禮，突然語出驚人說自己是「單身租隊友」，感情發展疑似有異樣。





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▲LuLu最近搬入新家，男友卻沒送入厝禮。（圖／公視提供）

▲LuLu（左）、張瑞夫（右）對感情相當低調。（圖／張瑞夫IG）

LuLu去年初因拍攝影片結識「萬秀洗衣店」的金孫張瑞夫，7月被拍到十指緊扣共遊淡水，戀情因而曝光，她最近搬入60坪新家，透露前輩吳宗憲送伴唱機、行李箱當入厝禮，卻被問到男友張瑞夫是否送禮一時語塞，只以「沒有，我跟很多朋友指定了」避開話題，大家關心她感情還好嗎？LuLu又說「突然覺得一陣累」，態度不似以往落落大方。





她還拿以前演過的舞台劇《單身租隊友》當擋箭牌，語帶玄機說自己是單身，「我身邊都是姊妹們在陪我」，認愛不到一年，似乎已經恢復單身，曾寶儀幫忙解圍說「她哪有時間，我每天看著她都說妳要多休息、多放空」。LuLu的經紀人則緩頰說：「有變化會跟大家說」。





▲曾寶儀接近半百年紀，和相差近20歲的LuLu聯手主持仍有默契。（圖／公視提供）

比起感情，LuLu更在意的工作獲得肯定，她入圍金鐘獎6次，卻始終沒拿到主持人獎，這次與前輩曾寶儀合作，接下獲獎常勝軍節目《音樂萬萬歲》，對入圍非常期待。曾寶儀也透露，在LuLu讀大四時曾合作跨年晚會，當時就看好她，「那時候她還不是綜藝天后，我就覺得這孩子將來一定非常了不起，口條、臨場反應非常好」。



