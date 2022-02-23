快訊／台大女星才放棄台灣籍　突宣布閃嫁「祖國」老公

台大日文系畢業，曾擔任特技演員的「台灣學姐」陳竹音，因事業重心移往中國，之前高調宣布要放棄台灣國籍，加入中國國籍，被陸委會揚言註銷國籍，還喊話「求之不得」，對健保也不屑一顧，如今她這麼有底氣的原因曝光，原來她早就搭上對岸人士，主動曝光選在2022年2月22日這個浪漫的日子，嫁給山東籍的老公！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳竹音到中國發展，認為對岸更像自己的家。（圖／陳竹音微博）

▲陳竹音選在222這個浪漫日子結婚。（圖／翻攝陳竹音微博）

39歲的陳竹音今（23）日在微博公布「昨天是2022年2月22日22點20分，202202222220愛你愛愛你愛愛愛愛愛愛你，謝謝你讓來自臺灣省的我成為祖國山東省的媳婦」，取其諧音向另一半示愛；更曬出結婚證表示「身為山東媳婦，未來會好好過日子。謝謝來自故鄉臺灣省的祝福。兩岸一家親。親上加親。未來有好多夢要在大陸圓。最希望就是早日和平統一。」





陳竹音日前接受《環球網》採訪，透露自2020年9月定居在江蘇鹽城，去年夏天取得台灣居民居住證，現在從事寫作、翻譯工作，未來想從事影視方面的製作，她認為取得大陸身分證，能讓她更快融入在大陸的生活，對其事業的發展也更方便。她信誓旦旦地說，兩岸遲早會統一，要把握時間儘快發展起來，成為「背靠祖國、努力奮鬥」的榜樣，讓親朋好友見證她在大陸實現理想。





▲陳竹音開心和山東老公結婚，高調宣布放棄台灣國籍。（圖／翻攝陳竹音微博）

根據《蘋果新聞網》報導，陳竹音26歲時就因奉子成婚，但無法承受經濟、照顧小孩的壓力，被男方家暴到腦震盪，沒多久就結束第一段婚姻，之後在低潮時又認識跑酷運動員關先生，跑去香港結婚。而這回她下嫁的山東老公姓張，若前述屬實，這段婚姻已經是陳竹音的第三段婚姻。



