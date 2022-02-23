金鐘獎得主對女兒朋友下手 「強制猥褻罪」遭判刑1年
有「阿美族食神」之稱的陳耀忠2020年9月性侵女兒的朋友，近日遭到花蓮法院以涉嫌強制猥褻罪，判定1年有期徒刑。面對性醜聞，陳耀忠曾4度要求和解，藉此降低責罰，但都遭到受害人拒絕，受害人和其家屬還發現雖然陳耀忠被判定有罪，但花蓮縣政府持續和陳耀忠保持友好合作關係，還邀請陳耀忠經營的餐廳參加3月份的原住民慢食論壇，讓受害人無法接受。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-23 22:03:16
受害人的媽媽向《鏡新聞》指控，女兒和陳耀忠女兒是好友，當天到對方餐廳聚餐後前往陳耀忠家繼續喝酒聊天，不料陳耀忠卻利用受害人的信任，藉著外出買酒將受害人帶往海邊性侵。受害人在事發後身心飽受折磨，還要看著陳耀忠持續出入各大場所，讓受害人的家人也都看不下去。
陳耀忠不但有「阿美族食神」稱號，還曾以《’aledet美味阿樂樂滋》拿下第52屆金鐘獎「人文紀實節目主持人獎」，花蓮縣長徐榛蔚也多次幫忙推廣陳耀忠的餐廳，總統蔡英文也到訪過，並稱他是「阿美族食神」。
※【NOWnews 今日新聞
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