俄烏戰雲濃！那指差點遭熊啃、道瓊快修正

MoneyDJ新聞 2022-02-24 07:07:53 記者 郭妍希 報導
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烏克蘭宣布全國進入緊急狀態、再加上美國國務院警告俄羅斯隨時都可能侵略烏國，衝擊美國四大指數23日全面下殺，道瓊工業平均指數只差一點就落入修正(較前波高拉回10%)，而那斯達克指數則快要遭熊啃噬(即較前波高拉回20%)。
道瓊工業平均指數2月23日終場下跌1.38%(464.85點)、收33,131.76點，創2021年3月31日以來收盤新低。那斯達克指數下挫2.57%(344.03點)、收13,037.49點，創2021年5月12日以來收盤新低。標準普爾500指數下跌1.84%(79.26點)、收4,225.50點，創2021年6月21日以來收盤新低。費城半導體指數下跌2.33%(78.26點)、收3,277.80點，創1月27日以來收盤新低。
值得注意的是，那指已較2021年11月19日的歷史收盤高(16,057.44點)拉回18.81%，逼近熊市領域。道瓊則較1月4日的歷史收盤高(36,799.65點)拉回9.97%、即將陷入修正。另一方面，標普500已較1月3日的歷史收盤高(4,796.56點)拉回11.9%，進入修正區。
美國國務院23日警告，華盛頓方面並未看到俄軍有撤退跡象。白宮則表示，美國總統拜登(Joe Biden)無意派遣美國軍隊前往烏克蘭作戰。稍早，西方對入侵烏東地區的俄羅斯祭出更多制裁，而莫斯科政府則開始撤出駐基輔大使。
拜登政府23日並宣布，將對建造俄羅斯北溪天然氣2號管線(Nord Stream 2)的廠商啟動制裁。美國甫於22日實施第一波經濟制裁，目標是俄羅斯銀行、俄國主權公債(指不允許俄國在西方市場發債)以及三名富人。
VanEck Vectors俄羅斯小型股ETF (VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF，代號為RSXJ.US)重挫9.3%、收19.02美元，創2020年5月15日以來收盤新低。
那指領軍下挫，資訊科技類股大跌2.6%、為標普500跌勢最重的族群。Wedbush Securities證券交易部總監Michael James表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)對西方加碼制裁完全無視，令投資人更加擔憂俄方恐採取更激進行動，以及戰爭對原物料、通膨的衝擊。
投資人一直在擔憂，聯準會(Fed)可能積極收緊貨幣政策，藉此對抗通膨。芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)跳漲7.67%、收31.02點，創1月26日以來收盤新高。
個股變化方面，全球首家上市太空旅遊企業維珍銀河(Virgin Galactic)新公布的去(2021)年第四季淨損少於市場預期，股價逆勢勁揚3.45%、收8.09美元。維珍銀河並預測，Q1自由現金流量將介於負7,500萬美元至負8,500萬美元之間，預測今年Q4將有一艘太空船啟動商業服務。
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資料來源-MoneyDJ理財網