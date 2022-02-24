俄烏開戰！烏克蘭首都「直播影片」流出 人數狂飆近10倍
俄羅斯、烏克蘭戰爭引發全球高度關注，讓人憂心戰爭會來越嚴重。對此，在YouTube上直播烏克蘭首都的即時直播影片也瞬間湧入上萬人，比原先蒲亭還沒宣戰前，足足爆增10倍，顯現網友們都在關心烏克蘭的情況。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 14:37:45｜2022-02-24 14:45:36
專門替全世界直播市區、城市的頻道「EarthCam」，目前正直播烏克蘭的首都基輔，聊天室也出現許多來自其他國家語言的網友不斷洗留言。
據PTT網友透露，從23日為止頂多2到3千人同時在線觀看，直到俄羅斯總統蒲亭宣布開戰後，該頻道馬上就湧入3萬人，「有沒有烏克蘭市區市景直播很好看的卦？ 」。
網友紛紛回應，「那裡又不是烏東地區，要看也是看烏東？」「飛彈不會去炸一般民眾的」、「有事的話大概也看不到了」、「當成實境秀在看的概念」、「好美的城市喔，相對於台灣都市規劃慘不忍睹」。
也有人狠酸，「3萬？那和沒人在乎沒什麼區別」「看起來沒怎樣啊」、「想看血流成河是吧」、「反觀台北街景」。此外，位在烏克蘭首都基輔中心的獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）也有YouTube頻道正在直播，同樣湧進1萬多人在線觀看。（編輯：詹鎰睿）