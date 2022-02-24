「大菊為重」戰場延燒！楊寶楨、張雅琴互批「蹭聲量」
台北市政府前副發言人「學姊」黃瀞瑩與民眾黨發言人楊寶楨，日前在臉書上以「大菊為重」形容監察院長陳菊，遭外界質疑在揶揄陳菊的體型。雖然距離今（24）日已經長達一週時間，不過爭議持續向外延燒。年代新聞台主播張雅琴也加入戰場，批評學姊與楊寶楨「花瓶很殘破」。不過楊寶楨也隨即回擊「會不會有人連瓶子都不是？」到最後互指對方「蹭自己聲量」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-24 18:56:32
整件事的起因源自於「學姊」黃瀞瑩在臉書上PO文，批評監察院對於北市防疫的報告有所偏頗。而楊寶楨則在底下留言「大菊為重」，此番留言也引發各界討論。對此張雅琴則在節目上公開批評2人稱「我真的覺得花瓶很殘破」，甚至誤將網友留言「隱居這麼久，應該一般大門都走不過去了」的說法，說成是楊寶楨所言。
而楊寶楨也不甘示弱，隨即在底下留言要求張雅琴道歉。不過張雅琴不為所動，隔天再度PO文諷刺黃瀞瑩與楊寶楨沒有料，「走捷徑想一步登天，只會蹭聲量的，不是『花瓶』，是『空瓶』！ 有些人連花瓶都不算。」而PO文也讓楊寶楨再度在留言區回應，直言「到底是誰在蹭聲量？會不會有人連瓶子都不是？」
對此張雅琴也回擊「詐騙集團出身的有什麼好說嘴」，並曬出多張楊寶楨過去在中國公司「仟和億」擔任講師的報導截圖，仟和億被爆出詐騙吸金遭中國官方搜捕，所幸楊寶楨及時返台才逃過一劫。而一開始質疑黃瀞瑩與楊寶楨「大菊為重」的網紅焦糖，也在留言區煽風點火，表示「有些話還是讓雅琴姐來說比較優雅」。