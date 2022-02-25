小S揪出昔日「廢話太多」怨言　蔡康永嚇得和他告狀

小S（徐熙娣）回歸螢光幕後製造不少話題，繼網路節目《熙娣想聊》後，又接下電視節目《小姐不熙娣》主持棒。昨（24）日《熙娣想聊》迎來第一季最終回，小S與昔日《康熙來了》搭檔蔡康永世紀大合體，拿下全季點擊冠軍。其中終極二選一單元，小S提問：「你希望誰陪你去看電影？侯孝賢還是言承旭？」蔡康永秒選言承旭並說：「誰敢跟侯孝賢一起去看電影啊！緊張死了！言承旭還可以大聊特聊。」小S突然爆料：「可是你不會覺得言承旭廢話太多嗎？不是你跟我說的嗎？」讓蔡康永嚇得趕緊澄清，還假裝要打給言承旭告狀。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-25 17:02:00
壓軸來賓蔡康永一現身，小S馬上不留情爆料：「現在口頭上感謝他來上最後一集，可是其實我跟他已經正式斷交了！我已經連續打電話給他4天。」蔡康永澄清：「半夜3點耶！」小S怒嗆：「奇怪，有人規定聊天要幾點的嗎？4天不接，也太過分了吧！這算是朋友嘛？」蔡康永笑答：「正常人第二天一早也會打來啊！但她白天都不打來，一定要拖到半夜3點！」反被指控的小S心虛尷尬大笑。
而後2人回憶當蔡康永收到小S邀請上節目時，蔡康永表示自己連考慮的機會都沒有，並爆料小S當時先傳了一通語音訊息給他，正要聽的時候，第2則訊息就飆來，還說：「你為什麼都不回我訊息啊？」蔡康永無奈說：「第1則才傳來不到1秒鐘，我要怎麼回妳，接下來就連傳3則，罵我沒有良心。」小S澄清：「你是不是誇大其辭啊！」蔡康永嗆馬上找出訊息紀錄，小S信誓旦旦地說：「我不可能那麼沒禮貌的。」當公布簡訊內容還原真相時，令一旁的小S崩潰笑倒，最後蔡康永說：「憑什麼妳一傳來我就要馬上回啊？我不能有我的人生嗎？」2人招牌的互嗆鬥嘴，讓觀眾陷入滿滿回憶。