議員批評宴請陸企「與魔鬼打交道」？柯文哲：可憐啊！
台北市長柯文哲昨（25）日晚間被媒體披露，於君悅飯店宴請中國大陸企業相關人士，引發社會各界議論。對此柯文哲今日下午接受媒體訪問時，表示之前工總（全國工業總會）有建議，針對大陸在台北市企業應該也要接觸，並了解他們在台北市經營有沒有困難，「所以想說既然歐洲商會跟美國商會也都有伴，所以也要給大陸企業一個機會」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-25 16:21:55
柯文哲直言，台北市政府要服務商業界，長期以來都有跟歐洲商會與美國商會定期餐敘，並且了解他們有哪些是需要北市府方面幫忙的。「最近工總的秘書長也跟我們說，其實在台北還有另外一個『大陸在台企業』的群體。」柯文哲說，以前也沒有跟他們接觸過，因此也應該聽聽陸企在台北市經營有什麼困難，「故事就是這樣，安排找人是工總幫忙處理，就這麼簡單。」
而針對議員質疑宴請陸方企業是「跟魔鬼打交道」，對此柯文哲相當不以為然，直言「可憐啊！」柯文哲強調，按照議員的說法，是不是也同時指控歐洲商會、美國商會都是魔鬼？「對市政府來講是這樣，每個在台北市經營的企業，有困難的我們還是要幫他們解決嘛。」
柯文哲說，長期以來對他抹紅抹藍，是民進黨一貫的攻擊戰略，「這個也沒辦法，他們領薪水就要做那種事，不然要幹什麼？有些人的工作就是攻擊柯文哲。」