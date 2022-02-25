亞洲最強紀錄！靠NFT賺4.3億 余文樂推自家加密藝術系列
▲余文樂去年與奢侈品拍賣公司「佳士得」合作，成績亮眼。（圖／佳士得提供）
×
▲余文樂去年與奢侈品拍賣公司「佳士得」合作，成績亮眼。（圖／佳士得提供）
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-25 20:00:00｜ 2022-02-25 20:58:21
余文樂去年以成功以1.2億港幣（約4.3億新台幣）賣出NFT加密藝術，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄，余文樂近期將推出自家的NFT系列「Zombie Club」。有趣的是，眼尖粉絲發現經典動漫IP電影《頭文字D》主演周杰倫、陳冠希、余文樂紛紛投入NFT市場，儼然形成「NFD宇宙」。
余文樂的「Zombie Club」未推出先轟動，評價不俗，有專業評論家說：「余文樂是當代藝能界中對NFT有最深入理解的人之一，不論是品味、收藏與高度，都顯現出Zombie Club不是一個藝人見獵心喜的NFT專案！」文中直指「社群共識能提高NFT的價值」，提到余文樂領軍的Zombie Club，「社群組合呈現出各種不同面向的價值體現。除了工程師，3D藝術家，藝能圈，虛擬貨幣投資人，以及亞洲各國趨之若鶩的VC。」 ▲余文樂靠NFT賺近4.3億。（圖／尚慶創意提供）
余文樂斜槓藝人潮流主理人，熱愛交流對藝術收藏的看法，尤其2021年9月他攜手全球知名藝術及奢侈品拍賣公司「佳士得」（Christie‘s），舉辦「No Time Like Present」NFT加密藝術余文樂線上拍賣專場，這不但是NFT加密藝術首次引進亞洲拍賣場，更一舉創下1億2千萬港幣成交總額，且是拍賣前預估價的292％，讓余文樂感到與有榮焉，直呼20年收藏旅程能獲得全球收藏家的共鳴，「相當幸福與感動！」
余文樂表示遇到自己喜歡的收藏品是種緣分，自己對於收藏品的考量，不以增值為首要考量，而會以個人喜歡為主。他將專場拍賣部分收益捐給「願望成真基金」，以幫助重症孩童。有專家預測余文樂「Zombie Club」，若以每個0.666 ETH（以太幣）計算，限量6000假如全數完售，將可為他帳面進帳近1億元港幣。 ▲余文樂和王棠云婚姻幸福。（圖／取自王棠云IG）